توران مهرزاد هنرمند پیشکسوت به خبرنگار مهر گفت: وقتی خبر فوت نیکو خردمند را شنیدم خیلی ناراحت شدم و به اهالی هنرمند تسلیت می‌گویم. گرچه او دیر وارد عرصه سینما شد، ولی به حدی خوب بازی کرد که بازی‌های او همیشه در ذهن هنرمندان و مردم باقی می‌ماند و همه از دیدن بازی او لذت می بردند.

وی افزود: به یاد دارم در ابتدا بازی در مجموعه "دزدان مادربزرگ" را به من پیشنهاد دادند، اما به دلیل حضورم در پروژه‌ای سینمایی بازی در این مجموعه را نپذیرفتم، اما وقتی بازی نیکو خردمند را دیدم خیلی لذت بردم و گفتم مثل خودم بازی کردی. نیکو خردمند واقعاً بازیگر بزرگی بود.