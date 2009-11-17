روسها برای تکمیل نیروگاه بوشهر انگیزه مالی ندارند/ افزایش هزینه ایران

حسین آفریده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود : روسیه امروز به طریق دیگری در صدد بهره برداری از این پروژه است و به واسطه آن با آمریکا مذاکره کرده و از آن امتیاز می گیرند.

وی با بیان اینکه قرارداد اولیه نیروگاه بوشهر 700 میلیون دلار بود اعلام کرد: هم اکنون این پروژه بیش از 1400 میلیون دلار برای ما تمام شده است .

این استاد علوم هسته ای ضمن انتقاد از انعطاف مسئولان در مقابل روسها تصریح کرد: طی قرار دادی که در سال 1377 بین ایران و شرکت روسیه تجدید شد این شرکت متعهد گردید که با 770 میلیون دلار نیروگاه بوشهر را به بهره برداری برساند ولی در این قرارداد ماده ای آمده بود که براساس آن اگر شرکت روسی تشخیص داد لازم است قطعه ای تعویض شود می تواند این کار را انجام دهد.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس ششم افزود: بدین واسطه شرکت روسی هزینه های بسیاری را به ایران تحمیل کرده و این قرارداد را به بیش از 1400 میلیون دلار رسانده حال با این شرایط سئوالی پیش می آید مبنی بر اینکه چرا باز هم سخن از تاخیر به دلیل نقص فنی به میان می آورد.

آفریده در پاسخ به این سئوال که آیا خود ایرانی ها نمی توانند این نیروگاه را به اتمام برسانند گفت: این کار به صلاح نیست زیرا این شرکت مجوز های بین المللی را برای راه اندازی داشته و موظف است که آن را راه اندازی کند.

این استاد علوم هسته ای افزود : شاید آنها نیز منتظر همین هستند که ما خود وارد این مسئله شده و آنها به یک باره پروژه را نیمه کاره رها کنند.

آفریده در پایان با اشاره به تاخیر 8 ساله راه اندازی این نیروگاه گفت: این نشان می دهد که ما پروژه نیروگاه اتمی بوشهر را خوب مدیریت نکرده ایم و هیچ گاه با روسها محکم برخورد نکرده و به جد اتمام این پروژه را از آنها نخواسته ایم و از همین رو همواره طرف روسی از صبر و عدم پیگیری ایران سود برده است.