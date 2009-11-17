همکاری با خردمند سرشار از خاطره بود

زرین‌پور به خبرنگار مهر گفت: از درگذشت ایشان متاسف هستم، من بیشتر از40 سال با ایشان آشنایی داشتم و خردمند برای من بسیار عزیز بود، کار کردن با او بسیار بسیار راحت بود. خردمند کوله باری از تجربه داشت و قبل از اینکه وارد سینما و تلویزیون شود در تئاتر تجربه‌های قابل قبولی داشت.

وی افزود: من در مجموعه تلویزیونی "آوای فاخته" و " پایان نمایش" افتخار همکاری با ایشان را داشتم . کار کردن با خردمند سرشار ازتجربه، خاطره وزیبایی بود. منزل ایشان در کرج بود، گاهی به دیدن ایشان می‌رفتیم ولی همیشه دورادورجویای احوالش بودم . من از مرگ این بانوی بزرگوار بسیار غمگین هستم و در گذشت ایشان را به جامعه هنری تسلیت می‌گویم.