قرارداد دانشگاههاي صنعتي شريف ايران و دانشگاه علمي - كاربردي آخن

وي در گفتگو با خبرنگار مهر درباره همكاريهاي دانشگاهي ايران و آلمان گفت: دانشگاه علمي - كاربردي آخن با دانشگاه صنعتي شريف قرار دادي را به امضا رسانده است كه بر اساس آن دانشجويان ايراني در مدت 3 سال در ايران و طبق برنامه هاي دانشگاههاي آلمان به زبان انگليسي تحصيل مي كند. رئيس بخش فرهنگي سفارت آلمان خاطرنشان كرد كه دانشجويان مستلزم پرداخت هزينه تحصيل خود بوده و بايد رساله خود را به زبان آلماني بنويسند. به گفته وي اين دانشجويان پس از اتمام دوره تحصيلات نيز به مدت يك سال در شركتهاي آلماني كارآموزي مي كنند.

دايكه پوتسل با اعلام اين كه مدرك اين دانشجويان در دوكشور از اعتبار بالايي برخوردار است، گفت: در حال حاضر فقط در مقطع كارشناسي رشته الكترونيك و از طريق كنكور سراسري در اين دوره دانشجو پذيرفته ميشود، ولي پيش بيني مي شود كه در آينده نزديك تعداد اين رشته ها گسترش پيدا كند.

وي افزود: در سالهاي آينده آلمان با برگزاري كنكور اختصاصي در ايران براي اين دوره ها دانشجو خواهد پذيرفت.