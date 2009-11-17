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۲۶ آبان ۱۳۸۸، ۱۳:۳۵

یوسفی خبر داد:

تولید رنگهایی با خاصیت همرنگ شدن با محیط در کشور

تولید رنگهایی با خاصیت همرنگ شدن با محیط در کشور

رئیس پژوهشگاه رنگ از تولید رنگهای Opal در این پژوهشگاه خبر داد و گفت: این رنگها خاصیت همرنگ شدن با محیط را دارند و دارای کاربردهای خاصی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر یوسفی در حاشیه کنفرانس رنگ و پوششهای خودرویی در جمع خبرنگاران با اشاره به دستاوردهای این پژوهشگاه گفت: محققان این پژوهشگاه علاوه بر تولید پوششهای آب گریز و فیلمهای نانو موفق به تولید رنگهای Opal شدند.

وی افزود: این رنگها ویژگیهای خاصی دارند که می تواند همرنگ محیط شوند و به دلیل این خاصیت دارای کاربردهای خاصی هستند.

یوسفی تاکید کرد: مواد این پوشش تولید شده است و در حال بهینه سازی آن هستیم. 

وی بسیاری از توسعه فناوری نانو را وابسته به رنگ و پوشش دانست و گفت: در حال حاضر انواع مواد و ساختارهای نانویی در پوششها و در مواد رنگی استفاده شده است. 

وی از ایجاد پژوهشکده نانو در این پژوهشگاه خبر داد و اظهار داشت: با راه اندازی "پژوهشکده نانو فناوری" در پژوهشگاه رنگ قصد داریم انواع مواد و ساختارهای نانویی مورد نیاز این صنعت را تولید کنیم.

یوسفی به ویژگیهای پوششهای نانویی اشاره کرد و اظهار داشت: عملکرد و رفتار این پوششها بهبود می یابد ضمن آنکه زمان  ماندگاری آنها را نیز افزایش می دهد.

کد مطلب 985122

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