تولید رنگهایی با خاصیت همرنگ شدن با محیط در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر یوسفی در حاشیه کنفرانس رنگ و پوششهای خودرویی در جمع خبرنگاران با اشاره به دستاوردهای این پژوهشگاه گفت: محققان این پژوهشگاه علاوه بر تولید پوششهای آب گریز و فیلمهای نانو موفق به تولید رنگهای Opal شدند.

وی افزود: این رنگها ویژگیهای خاصی دارند که می تواند همرنگ محیط شوند و به دلیل این خاصیت دارای کاربردهای خاصی هستند.

یوسفی تاکید کرد: مواد این پوشش تولید شده است و در حال بهینه سازی آن هستیم.

وی بسیاری از توسعه فناوری نانو را وابسته به رنگ و پوشش دانست و گفت: در حال حاضر انواع مواد و ساختارهای نانویی در پوششها و در مواد رنگی استفاده شده است.

وی از ایجاد پژوهشکده نانو در این پژوهشگاه خبر داد و اظهار داشت: با راه اندازی "پژوهشکده نانو فناوری" در پژوهشگاه رنگ قصد داریم انواع مواد و ساختارهای نانویی مورد نیاز این صنعت را تولید کنیم.

یوسفی به ویژگیهای پوششهای نانویی اشاره کرد و اظهار داشت: عملکرد و رفتار این پوششها بهبود می یابد ضمن آنکه زمان ماندگاری آنها را نیز افزایش می دهد.