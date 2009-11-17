پیشرفتهای فارس باید با سرعت بیشتری دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مصطفی محمد نجار در مراسم تودیع و معارفه استانداران جدید و قدیم فارس افزود: امروز جوان ترین استاندار کشور با 31 سال سن به استان فارس آمده است و این جوانی باعث می شود پیشرفت کارها در فارس با شتاب بیشتر و قابل توجهی دنبال شود.

وی با اشاره به برخی از اولویتهای کاری در استان فارس عنوان کرد: در برخی از مواقع باید رویکرد کلان مدیریتی تغییر کند به طور مثال بخش صادرات در استان فارس باید بیشتر مورد توجه واقع شود که در این راستا جذب سرمایه های خارجی و داخلی موثر است.

نجار ادامه داد: از سوی دیگر بستر سازی مناسب برای ایجاد صنایع گاز و پتروشیمی و صنایع وابسته به آن، مشارکت بخش خصوصی و تعاونی و مهار آبهای روان نیز می تواند از جمله کارهای اولویتی استاندار جدید فارس باشد.

وزیر کشور از گردشگری به عنوان یکی از اولویتهای مهم دیگر در استان فارس یاد کرد و افزود: استاندار فارس با توجه به پیشینه تاریخی و فرهنگی باید به بحث جهانگردی و جذب گردشگر توجه بیشتری داشته باشد و در کنار این مسائل باید به ناهنجاریهای اجتماعی، اشتغال و ازدواج جوانان، ارتقای سطح امنیت، رسیدگی به بافت فرسوده شهری و حمل و نقل ریلی نیز بپردازد.

در ادامه مراسم استاندار جدید فارس اظهار داشت: شاخصه های بسیاری مد نظر قرار خواهند گرفت تا مدیران مناسب و مردمی انتخاب شوند و در این راه دانش محوری با رویکرد آینده پژوهانه به طور حتم مورد توجه قرار خواهد گرفت.

روح الله احمد زاده کرمانی با اشاره به اینکه فارس لوکوموتیو فرهنگ ملی کشور خواهد شد، افزود: حضور مفاخر و مشاهیر بزرگ جهان از جمله حافظ و سعدی نشان از قدمت عظمت فرهنگ فارس دارد از این رو این استان برای جریان سازی فرهنگی و معنوی نه تنها در فارس بلکه در سطح کشور نیز می توان مطرح باشد.

وی با اشاره به پتانسیلهای استان فارس نیز بیان کرد: توسعه فرهنگ گردشگری، اکوتوریسم و مسائلی از این قبیل از مهمترین پتانسلیهای فارس به شمار می رود از طرف دیگر تک متغیر بودن اقتصاد استان فارس در بلند مدت می تواند مشکلاتی را به وجود آورد از این رو باید در کنار بخش کشاورزی به توسعه صنعت، بازرگانی و خدمات نیز توجه داشت.

استاندار جدید فارس بر لزوم استفاده حداکثری از نیروهای مناسب تاکید کرد و افزود: فارس در بحث مدیریت از ظرفیتهای بالایی برخوردار است که حتی بخشی از این مدیران در مرکز مشغول به فعالیت هستند که باید در جهت توسعه استان از آنها بهره مناسبی را برد.