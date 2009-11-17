پرداخت مطالبات بیمارستانها تا خرداد/ اطلاعی از آمدن فتاح ندارم

به گزارش خبرنگار مهر، علی ذبیحی امروز سه شنبه در اولین نشست خبری در جمع خبرنگاران در خصوص تاخیر در پرداخت مطالبات بیمارستانهای دولتی گفت: براساس گزارشات بدهی بیمارستان‌ها را تا خرداد پرداخت کرده‌ایم اما ممکن است در این میان برخی بیمارستان‌ها گزارشات مالی را با تاخیر به سازمان اعلام کنند و همین امر باعث تاخیر در پرداخت هزینه‌ها شود.

وی در خصوص عدم اجرای کارت هوشمند سلامت نیز گفت: اگر بنا است چنین طرحی اجرایی گردد باید زیرساختها و اطلاعات مورد نیاز آن فراهم شود.

کسری 7/51 میلیارد تومانی صندوق بیمه بیکاری

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد کسری صندوق بیمه‌ای و همچنین آمدن فتاح به سازمان تامین اجتماعی گفت: صندوق بیمه بیکاری 7/51 میلیارد تومان کسری دارد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: خبر آمدن فتاح به سازمان تامین اجتماعی را از رسانه‌ها شنیده‌ام اما همواره اعلام نموده‌ام که هیچ‌وقت دلبستگی به داشتن مسئولیت در هیچ کجا ندارم و تا هر زمان که در سازمان تامین اجتماعی باشم خدمت خواهم کرد.

هیچ مشکلی برای اجرای قانون بازنشستگی خبرنگاران وجود ندارد

ذبیحی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص اجرای نادرست قانون بازنشستگی خبرنگاران گفت:‌ در این امر مطابق ضوابط عمل می کنیم و تا کنون هرگونه موردی ارجاع شده، رسیدگی شده است اما بحث ما این است که اگر شغل خبرنگاری جزو مشاغل سخت و زیان‌آور است باید وزارت ارشاد نسبت به معرفی افراد به عنوان خبرنگار اقدام کند تا بر اساس آن مراحل قانونی طی شود.

وی تاکید کرد: ما هیچ گونه مشکلی برای اجرای قانون بازنشستگی خبرنگاران نداریم.

شرکت‌های دارویی تامین اجتماعی از بیمارستان‌های وزارت بهداشت 300 میلیارد تومان طلب دارند

در حالی که وزیر بهداشت روز گذشته اعلام کرده که بیمارستانهای دولتی 300 میلیارد تومان از سازمان تامین اجتماعی طلب دارد اما مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز عنوان کرد که شرکت‌‌‌های دارویی سازمان تامین اجتماعی نیز از بیمارستان‌های وزارت بهداشت 300 میلیارد تومان طلب دارند.