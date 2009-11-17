گزیده روزانه فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی در استانها

- با مشارکت اداره تبلیغات اسلامی گلستان، دومین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان با محوریت ازدواج آسان با حضور اعضای ستاد در محل فرمانداری برگزار شد. در این جلسه در خصوص رفع معضلات و مشکلات جوانان و ارائه راهکارهای ازدواج آسان، موفق و پایدار فرهنگ سازی آن در جامعه و همچنین کاهش دغدغه های معشیتی آنها بحث شد.

- کارشناس مسئول تشکلهای دینی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: پیوند هیئات مذهبی با شهدا ناگسستنی است و هیئات مذهبی در گرامیداشت یاد وخاطره شهدا در جامعه نقش موثری دارند. حجت الاسلام سید حسین علیزاده افزود: هیئات مذهبی جزو مردمی‌ترین نهادها در کشور محسوب می‌شوند اما تا‌کنون شهدای این هیئات در استان شناسایی نشده اند.

- از سوی اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران، یک دوره آموزش برای مبلغات در شهرهای آمل، بابل، چالوس و تنکابن در محل ادارات تبلیغات اسلامی این شهرها در حال برگزاری است. علیرضا زرقانی، رئیس فرهنگی و تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران با اعلام خبر فوق اظهار داشت: این دوره به منظور کارآمدکردن و تقویت بنیه های علمی و ارتقای آگاهی های تاریخی و نیز به منظور پیشگیری از رواج خرافات و بدعت، سلسله جلسات آموزشی ویژه مبلغاتی که مشغول فعالیت تبلیغی در سطح شهرها وروستاها می باشند، برگزار می شود.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین گفت: دشمنان با ترویج خرافات، قصد تضعیف فرهنگ عاشورایی را دارند. حجت الاسلام علی اکبر حاج عزیزخانی در جلسه هماهنگی برگزاری نمایشگاه فرهنگ مناسبت‌های مذهبی که با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف اجرایی استان برگزار شد، افزود: یکی از اقدامات و ترفندهای مهم دشمنان در راستای جنگ نرم و هجمه فرهنگی علیه ارزشهای اسلامی، گسترش خرافات و بدعتها در عزاداری‌های سید الشهدا(ع) و ایام محرم و صفر است.

- در راستای تقویت ارتباط و تعامل هر چه بیشتر میان ستاد و صف، حجت‌الاسلام حسین روحانی‌نژاد، معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان به همراه هیئتی ازمدیران‌کل این معاونت در استان کردستان حضور می‌یابد. در این دیدار برنامه‌های مد نظر مدیران معاونت، سنجش میزان کیفیت اجرا و بازخورد طرحهای ابلاغی «ملی و استانی» در حوزه اداره‌کل کردستان، بررسی وضعیت ارسال گزارش طرحهای سال 87، برگزاری نشست توجیهی در راستای تبیین چگونگی تدوین و اجرای طرحهای سال 88 با کارشناسان مربوطه و اخذ نظرات و ارتقای اطلاعات و توانمندی‌های کارشناسان استانی است.

- مسئول دارالقرآن اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران گفت: متاسفانه از هدف و انگیزه واقعی در مسابقات قرآنی غافل شده‌ایم و همین موضوع در مواردی باعث ایجاد اختلافات و جدایی‌ها شده است. سعید قربانی افزود: نشستها و همایشهای متعددی در سطح کشور در مباحث محتوایی قرآن برگزار می‌شود اما نشست و همایش کارشناسی درباره چشم‌انداز فعالیتهای قرآنی، آسیب‌شناسی و نقد آن در کشور یا برگزار نمی‌شود و یا خیلی ضعیف و کمرنگ است.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: نزدیک به 12کانون فعال مداحان و شعرای مذهبی در شهرستانهای استان در حال فعالیت هستند. حجت الاسلام نورالله ولی‌نژاد در دوره آموزش تکمیلی مداحان افزود: هدف از برگزاری آموزش مداحان، به روز کردن آنها جهت استفاده از اشعار و نغمات، مباحث تاریخی و اسلامی و بهره گیری از منابع قابل اطمینان و پرهیز از خرافات و انحرافات، تکمیل و غنی سازی اطلاعات و بهره وری بیشتر و تقویت فکری مداحان است. وی اظهار داشت: افراد باید هر روز اطلاعات خود را افزایش دهند تا برای جامعه موثر باشند ضمن اینکه انسانها نیازمند آموزش بوده و همیشه باید در تلاش برای آموختن باشند.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی کرمان با اشاره به لزوم افزایش سرانه مطالعه در کشور گفت: هم اکنون 70 کتابخانه تخصصی روستایی در کرمان در حال فعالیت است. حجت الاسلام مهدی عرب‌پور در گردهمایی آموزشی کتابخانه‌های روستایی و تخصصی حوزه دین در کرمان اظهار داشت: هفته کتاب و کتابخوانی بهانه‌ای است برای ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی در جامعه البته فاصله سرانه مطالعه کتاب در کشور ما با بعضی از کشورها زیاد است که باید این خلا ترمیم شود.

- رئیس سازمان دارالقرآن الکریم از برگزاری نشست دو روزه اتحادیه موسسات و مراکز قرآنی کشور در تاریخ نهم و دهم آذرماه سال جاری در مشهد خبر داد. محمد خواجوی در نشست با مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اعلام این خبر افزود: تشکیل اتحادیه در جهت مردمی و نهادینه‌کردن امور قرآنی است و این امر می‌طلبد در جهت اجرایی شدن آن تلاش کنیم.