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۲۶ آبان ۱۳۸۸، ۱۵:۳۴

برای رویارویی با اردن /

تیم ملی فوتبال ایران بامداد جمعه راهی "امان" می شود

تیم ملی فوتبال ایران بامداد جمعه راهی "امان" می شود

ملی‌پوشان فوتبال کشورمان برای دیدار با تیم ملی اردن در مرحله انتخابی جام ملتهای 2011 آسیا بامداد روز جمعه هفته جاری عازم شهر امان می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال کشورمان در دیدار رفت مقابل تیم ملی اردن با یک گل به برتری رسیده است، برای برگزاری مسابقه برگشت با این تیم ساعت 4:30 روز جمعه 29 آبانماه تهران را به مقصد شهر امان ترک می کند.

دیدار تیمهای ملی فوتبال اردن و ایران ساعت 18 روز یکشنبه 1/9/88 راس ساعت 18:00 به وقت محلی و ساعت 19:10 به وقت تهران در ورزشگاه ملک عبدالله شهر امان برگزار می شود.

تیم ملی فوتبال ایران در گروه 5 مسابقات انتخابی جام ملت‌های 2011 آسیا با 7 امتیاز بالاتر از تیمهای تایلند، سنگاپور و اردن صدرنشین است.

کد مطلب 985179

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