ابراهیم صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: این دوره های آموزشی برای 688 نفر از مدیران عامل، روسای هیئت مدیره، بازرسان، حسابداران، اعضای اتحادیه ها وشرکتهای تعاونی روستایی کشاورزی و زنان 16 شهرستان استان برگزار شده است.

وی ادامه داد: شرکت کنندگان این دوره ها مهارتهای لازم از جمله روشهای حسابداری و فعالیتهای مالی، نحوه تنظیم و انعقاد قرارداد ها وموارد حقوقی آن، نحوه تشکیل صندوقهای اعتباری و تامین منابع و دیگر آموزشهای تخصصی را کسب کردند که در پایان پس از برگزاری آزمون به آنان گواهی شرکت در دوره ها اهدا شد.

این مسئول گفت: در این مدت 146 نفر روز از روسا، مدیران و کارکنان تعاون روستایی استان نیز در دوره های آموزشی ملی و استانی شرکت کردند.

صدیقی در ادامه فعالیت اداره آموزش در مهر ماه امسال را برای اعضا و ارکان شرکتها و اتحادیه ها 855 نفر روز و برای کارکنان سازمانی 27 نفر روز اعلام کرد.