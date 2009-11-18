سید جواد منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: نرخ بیکاری در شش ماه نخست سال جاری در استان کرمان طبق اعلام مرکز آمار کشور 9.9 درصد رسیده است.

وی افزود: با وجود تک رقمی شدن این نرخ در کرمان هنوز این آمار شایسته کرمان نیست و باید در این زمینه بیشتر تلاش شود.

منصوری افزود: برای ارتقا این آمار در کرمان باید فرهنگ کار و تلاش را در استان ایجاد کنیم در حالیکه بسیاری از بیکاران حاضر به انجام کارهای سخت نیستند و به همین دلیل فضا برای کار اتباع بیگانه به وجود آمده است.

وی در خصوص اتباع بیگانه در استان گفت: سازمان کار مامور اخراج اتباع بیگانه از کرمان نیست اما نظارت لازم بر این امر در بخش کار انجام می شود به گونه ای که طی هفت ماه نخست سال جاری دو هزار و 268 مورد بازرسی از کارگاه ها و کارخانه ها برای مقابله با این پدیده انجام شده است و هزار و 803 نفر افغانی ترد و با 264 کارفرما نیز برخورد شده است.

وی افزود: نیروی کار ایرانی جایگزین این افراد شده اما با وجود تمام سختگیری ها، تمایل کارفرمایان برای استفاده از اتباع بیگانه کاهش نیافته است.