حمايت آمريكا از گروهك تروريستي منافقين نمايانگر تناقض آشكار شعارهاي اين كشور است

وي در گفتگو با خبرنگار سياسي مهر با بيان اين مطلب افزود : حمايت آمريكا از گروهك تروريستي منافقين تناقض آشكار شعارهاي آمريكا است كه از يك طرف بحث مبارزه با تروريسم را مطرح اما خود انواع و اقسام تروريسم را پرورش مي دهد. آمريكا هم از تروريسم دولتي حمايت مي كند كه نمونه بارز آن رژيم صهيونيستي است و هم از تروريستها در اقصي نقاط دنيا حمايت و پشتيباني مي كند.



جلالي افزود : سازمان منافقين سازماني است كه خود آمريكاييها به عنوان يك سازمان تروريستي آن را معرفي كردند، ضمن اينكه با شعار مبارزه با تروريسم به اين نقطه از دنيا آمده وعراق را به همين بهانه اشغال كردند . در واقع اصلي ترين مستمسك شان براي حضور در اين منطقه ، موضوع مبارزه با تروريسم بود و لذا جا داشت حداقل در انظارجهانيان خود را وفادار به شعار خود نشان مي دادند و نسبت به منافقين عكس العمل جدي و جديدي اتخاذ مي كردند .



مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت : ديديم كه اين نشد و الان هم با توجيهاتي از جمله اينكه سازمان منافقين مي تواند تروريستي باشد اما افرادش تروريست نباشند سعي در گمراه كردن افكار عمومي دارند ، اينها از لحاظ حقوقي و سياسي قابل فهم نيست و معلوم نيست كه برخي ا ز اين مطالب براي چه بيان مي شود و چه مفهومي دارد؟



جلالي گفت : حمايت آمريكا از گروهك منافقين تناقض جدي در سياست خارجي اين كشور است كه به شكل جدي آشكار شده البته اين مطلب جديدي هم نيست، اين گروه تروريستي را خود آنها از اول پرورش دادند والان هم نمي توانند فرزنداني را كه خود پرورش داده اند به راحتي قرباني كنند .



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