وزارت خارجه در برابر عهد شکنی روسها مقابله به مثل کند

علی ادیانی راد نماینده قائم شهر در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به تصمیم روسها به تحویل ندادن نیروگاه اتمی بوشهر تا پایان سال علی رغم قول قبلی اظهار داشت: روسیه همان چوپان دروغگوی ضرب المثل ما ایرانی ها است.

وی ادامه داد: نمی شود به حرف روسیه چه در زمان حال و چه آینده اعتماد کرد. دستگاه دیپلماسی کشور باید این موضوع را به جدیت پیگیری و مقابله به مثل کند.

ادیانی تصریح کرد: وقت کشی و از بین بردن فرصت ایران از شیوه های روسیه است تا منافع خود را به دست آورد.

وی گفت: دستگاه دیپلماسی ما باید با رفتار منطقی توام با اقتدار پیش برود و روسها را وادار به اجرای تعهداتشان کند.

نماینده قائم شهر اظهار داشت: روسیه در شطرنج سیاست بازیگر است ، دراین بازی صرفا به منافع خود توجه می کند ، دوستی با ایران فقط در راستای منافع آن کشور است و جایی که منافعش تامین نشود بهایی برای این دوست قائل نیست.

ادیانی راد گفت: ما نیز باید در چارچوب قوانین و قراردادی که با روسیه داریم منافع خود را پیگیری کنیم و زمان را به خاطر آنکه روسیه به منافعش برسد، از دست ندهیم.