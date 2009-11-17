افزایش تولید تخم مرغ از اولویتهای جهاد کشاورزی لرستان است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، برزو رضاییان ظهر سه شنبه در جلسه شورای فصلی معاونت بهبود تولیدات دامی استان اظهار داشت: تسهیلات موجود در استان را باید به سمت احداث مرغداری های تخم گذار و واحدهای تولید کننده شیر خام هدایت کرد.

وی با اشاره به کمبود ظرفیت تولید تخم مرغ در استان لرستان، بیان داشت: هم اکنون از هر 10 تخم مرغ موجود در این استان 9 تخم مرغ وارداتی است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان با تاکید بر ضرورت جذب هر چه سریعتر اعتبارات عمرانی ملی و استانی، بیان داشت: شهرستانها باید بر اساس دستورالعمل های موجود اقدام به جذب اعتبارات کنند.

رضاییان با تاکید بر ضرورت ساماندهی مراکز جمع آوری شیر و تشکلهای زیر بخش دام و طیور، خاطرنشان کرد: باید با نظارت بیشتر از آلودگی های ثانویه در حوزه تولید و جمع آوری شیر زمینه امنیت غذایی را در این بخش فراهم کرد.

وی نظارت بر توزیع نهاده های مورد استفاده دام و طیور از جمله کنسانتره و سبوس را ضروری دانست و گفت: باید در این زمینه به گونه ای عمل شود تا این نهاده ها به دست تولید کننده های واقعی برسد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان همچنین خواستار نظارت بر ساخت و ساز واحد های دامداری صنعتی در سطح این استان شد و گفت: باید این واحدها بر اساس نقشه و با نظارت کامل احداث شوند.

رضاییان همچنین با تاکید بر جلوگیری از افزایش قیمت در زمینه گوشت، یادآور شد: تنظیم بازار محصولات پروتئینی از جمله گوشت قرمز و سفید از اولویت های این معاونت است که با توزیع گوشت قرمز و سفید منجمد می توان از نوسانات شدید قیمت در بازار جلوگیری کرد.