متکی امشب به فیلیپین می رود/ مسائل سیاسی واقتصادی در دستور کار

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران که قرار است امشب پس از انجام سفر دو روزه خود به هند وارد تهران شود، پس از استراحتی کوتاه فرودگاه مهرآباد را به مقصد کشور فیلیپین ترک کند.

دیدار با مقامات ارشد این کشور و بحث و تبادل نظر در خصوص گسترش روابط سیاسی، اقتصادی از جمله محورهای سفر متکی به فیلیپین است.

روابط اقتصادی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و فیلیپین از طریق برگزاری کمیسیون‌های مشترک اقتصادی فیمابین تنظیم می شود بین ایران و فیلیپین موافقتنامه ها و اسناد متعددی به امضاء رسیده که از آن میان می توان به موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری متقابل (2003)، تشویق صنعت گردشگری (2001) ، همکاری کشاورزی و گسترش تجارت محصولات کشاورزی (1994)، موافقتنامه سه جانبه میان ایران، فیلیپین و ترکمنستان(1995)، یادداشت تفاهم میان اتاقهای بازرگانی و صنایع دو کشور (2003) و… اشاره کرد.

حجم عمده روابط تجاری میان دو کشور را صادرات نفت خام از جمهوری اسلامی ایران به فیلیپین تشکیل می دهد در واقع ایران بعد از عربستان سعودی به عنوان دومین تامین کننده نفت خام فیلیپین محسوب می شود.

سفر فیدل راموس و هاشمی رفسنجانی رئیسان جمهور وقت دوکشوربه تهران ومانیل به ترتیب درسالهای 1373 و1374وسفر ناطق نوری رئیس وقت مجلس شورای اسلامی به فیلبیپین در اواخر پائیز سال 1377 و سفر سیازون وزیرو باها معاون سیاسی وزارت امورخارجه به تهران در سالهای 1378 و 1379 از جمله رفت و آمدهای دیپلماتیک بین ایران و فیلیپین بوده که در جریان سفر با ها اولین اجلاس کمیته مشورتی سیاسی اقتصادی و فرهنگی دو کشور برگزار شد و دومین اجلاس آن در سفر سال 1380 امین زاده معاون آسیا اقیانوسیه ومشترک المنافع به فیلیپین گشایش یافت. در جریان این سفر تفاهمنامه جهانگردی میان دو کشور نیز امضاء شد.

همکاریهای فرهنگی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فیلیپین طی سالهای اخیر روند رو به رشدی داشته است. امضاء موافقتنامه فرهنگی میان دو کشور در سال 1995 بستر مناسبی برای نهادینه کردن این روابط و پیشبرد مناسبات فرهنگی، هنری و علمی بین دو کشور و تعمیق شناخت متقابل در این زمینه فراهم نموده است. همچنین یادداشت تفاهم همکاری توریستی میان دو کشور به امضاء رسیده و پیگیری در خصوص اجرای آن در دستور کار مذاکرات فرهنگی دو کشور قرار دارد.