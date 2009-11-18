جدال فولادماهان و شهیدمنصوری برای قهرمانی نیم فصل

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سیزدهم و پایانی نیم فصل اول مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در حالی از عصر پنجشنبه با برگزاری 6 دیدار آغاز می شود که جدال حساس و تعیین کننده این هفته عصر روز جمعه در سالن شهید بابایی قزوین و بین تیم‌های پوشینه بافت و فولادماهان برگزار می شود.

فولادماهان که صدرنشین جدول رده بندی لیگ و شانس اول قهرمانی در نیم فصل است، یک روز پس از دیدار شهید منصوری قرچک - صدرا شیراز به مصاف پوشینه بافت می رود که این هم یک مزیت برای مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر است. اختلاف 2 امتیازی فولادماهان با شهید منصوری قرچک روی کاغذ شانس این تیم را برای قهرمانی در نیم فصل بیشتر جلوه می دهد مگر اینکه شهد منصوری دیدار خانگی مقابل صدرا شیراز، تیم سوم جدول را با پیروزی پشت سر بگذارد و صدرنشین اصفهانی لیگ برابر پوشینه بافت قزوین تن به شکست دهد.

- برنامه دیدارهای هفته سیزدهم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

پنجشنبه - 28/8/88

* علم و ادب مشهد - شهرآفتاب تهران، ساعت 15، سالن شهید بهشتی مشهد

* فیروز صفه اصفهان - هیئت فوتبال کرمان، ساعت 15، سالن گل نرگس اصفهان

* پتروشیمی تبریز - راه ساری، ساعت 15، سالن پتروشیمی تبریز

* شهید منصوری قرچک - صدرا شیراز، ساعت 15، سالن هفتم تیر قرچک

* فولادگسترکوثر تبریز - شرکت ملی و حفاری ایران، ساعت 15، سالن شهید پورشریفی تبریز

* لبنیات ارژن شیراز - ارم کیش قم، ساعت 15، سالن صدرا شیرا

جمعه - 29/8/88

* پوشینه بافت قزوین - فولاد ماهان سپاهان، ساعت 17، سالن شهید بابایی قزوین

جدول رده بندی مسابقات فوتسال لیگ برتر:

1- فولادماهان اصفهان 29 امتیاز

2- شهید منصوری قرچک 27 امتیاز

3- صدرا شیراز 24 امتیاز

4- پوشنیه بافت قزوین 21 امتیاز

5- پتروشیمی تبریز 20 امتیاز

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11- فولادگسترکوثر تبریز 11 امتیاز

12- شهرآفتاب تهران 9 امتیاز

13- لبنیات ارژن فارس 7 امتیاز

14- هیئت فوتبال کرمان 4 امتیاز