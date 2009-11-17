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۲۶ آبان ۱۳۸۸، ۱۷:۲۹

سالانه:

مواد مخدر 10 میلیون ریال به هر شهروند اردبیلی خسارت وارد می کند

اردبیل - خبرگزاری مهر: فرماندار اردبیل گفت: به طور متوسط هر شهروند اردبیلی سالانه 10 میلیون ریال از بابت مواد مخدر خسارت می بیند.

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، یوسف اکبری بعد از ظهر سه شنبه در جلسه شورای مبارزه با موادمخدر اردبیل اظهار داشت: این در حالی است که خسارتهای معنوی مواد مخدر بیش از خسارتهای مالی آن است.

وی افزود: در حال حاضر خسارتهای معنوی مواد مخدر که در قالب جرائم اجتماعی از جمله خودکشی، قتل، سرقت، طلاق و از هم پاشیدگی بنیان خانواده ها بروز می کند، غیر قابل مقایسه با خسارتهای مادی و جبران ناپذیر است.

فرماندار اردبیل اضافه کرد: مواد مخدر نه تنها یک معضل بزرگ اجتماعی و اقتصادی است بلکه یک جنگ تمام عیار نرم و فرهنگی به شمار می رود که هویت خانواده ها و شخصیت جوانان را مورد هدف و هجمه بی رحمانه خود قرار قرار داده است.

وی با تاکید بر آگاه سازی خانواده و هوشیاری قشر جوان و نوجوان نسبت به این پدیده شوم، خواستار مراقبت و نظارت جدی دستگاههای اجرایی و انتظامی و همچنین برخورد قاطعانه قوه قهریه با مسببین، مروجین و قاچاقچیان حرفه ای شد.

اکبری ابراز داشت: مرکز بهداشت اردبیل باید بر فروش اقلام و تنقلات مصرفی در قالب شکلات، آدامس که به ظاهر برای تبلیغ ترک سیگار توزیع و به فروش می رسد، مراقبت جدی به عمل آورد.

وی همچنین بر ضرورت برخورد قاطع با توزیع کنندگان مواد دخانی و انواع CD مبتذل و جمع آوری آن تاکید کرد و یاد آور شد: در مبارزه با جرائم نباید ملاحظه کاری و بی توجهی از طرف ماموران و عوامل اجرائی و کنترل صورت گیرد.

این مسئول در پایان خاطرنشان کرد: مراکز فعال ترک اعتیاد و بازپروری در اردبیل می بایست از نظر بهداشت و درمان و مسائل اخلاقی تحت مراقبت و کنترل شدید قرار گیرد.

کد مطلب 985259

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