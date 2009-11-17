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۲۶ آبان ۱۳۸۸، ۱۵:۱۳

قرنجیک خبر داد:

موفقیت پژوهشگران کشور در تولید تونر پرینترهای رنگی

موفقیت پژوهشگران کشور در تولید تونر پرینترهای رنگی

رئیس مرکز رشد پژوهشگاه رنگ با اشاره به دستاوردهای شرکتهای مستقر در این مرکز رشد، گفت: پژوهشگران این مرکز موفق به تولید پیگمنت های معدنی و نانویی و تونر پرینترهای رنگی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، کمال الدین قرنجیک صبح سه شنبه در حاشیه کنفرانس رنگ و پوششهای خودرویی با اشاره به دستاوردهای این مرکز گفت: شرکتهای پذیرفته شده در این مرکز موفق به تولید نمونه آزمایشگاهی ایده ها پژوهشی خود شدند که از آن جمله می توان به تولید پیگمنت با اندازه نانو، پیگمنتهای معدنی و اکسید روی اشاره کرد.

وی با بیان اینکه پیگمنت ها در اندازه های میکرو و نانو کاربردهای متفاوتی دارند، افزود: پیگمنت در اندازه های میکرو به عنوان یک پیگمنت معدنی در پوششهای خودرو و سطوحی مانند دیوارها و در اندازه های نانو در مواردی چون تولید دارو به کار می رود.   

قرنجیک، تولید شمعهای شعله رنگین را از دیگر دستاوردهای مرکز رشد نام برد و ادامه داد: شعله این نوع شمعها متناسب با رنگ شمع تغییر می کند.

وی پوششهای خود تمیز شونده را از جمله دستاوردهای این پژوهشگاه دانست و اظهار داشت: در حال حاضر نمونه آزمایشگاهی این پوششها تولید و تستهای لازم انجام شده است.

رئیس مرکز رشد پژوهشگاه رنگ با تاکید بر اینکه این ایده ها وارد مرحله پایلوت شده اند، اضافه کرد: علاوه بر این پژوهشگران این مرکز موفق به تولید تونرهای پرینترهای رنگی و جوهرهای مخصوص پرینتر شدند که به مرحله تولید نیز رسیده اند.

قرنجیک، از تلاش محققان این مرکز در زمینه تولید مواد رنگ زای غذایی به صورت طبیعی خبر داد و یادآور شد:  در این پروژه بر روی شلتوکهای برنج یکسری باکتریهایی رشد داده می شود تا مواد رنگی زای مورد نظر تولید شود.

وی ارزش غذایی بالا و سمی نبودن را از مزایای این مواد رنگزای غذایی نام برد و خاطر نشان کرد: این پروژه در فاز مطالعاتی است که با نهایی شدن نتایج مطالعات نسبت به تولید آزمایشگاهی آن اقدام می شود.

کد مطلب 985261

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