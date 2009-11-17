موفقیت پژوهشگران کشور در تولید تونر پرینترهای رنگی

به گزارش خبرنگار مهر، کمال الدین قرنجیک صبح سه شنبه در حاشیه کنفرانس رنگ و پوششهای خودرویی با اشاره به دستاوردهای این مرکز گفت: شرکتهای پذیرفته شده در این مرکز موفق به تولید نمونه آزمایشگاهی ایده ها پژوهشی خود شدند که از آن جمله می توان به تولید پیگمنت با اندازه نانو، پیگمنتهای معدنی و اکسید روی اشاره کرد.

وی با بیان اینکه پیگمنت ها در اندازه های میکرو و نانو کاربردهای متفاوتی دارند، افزود: پیگمنت در اندازه های میکرو به عنوان یک پیگمنت معدنی در پوششهای خودرو و سطوحی مانند دیوارها و در اندازه های نانو در مواردی چون تولید دارو به کار می رود.

قرنجیک، تولید شمعهای شعله رنگین را از دیگر دستاوردهای مرکز رشد نام برد و ادامه داد: شعله این نوع شمعها متناسب با رنگ شمع تغییر می کند.

وی پوششهای خود تمیز شونده را از جمله دستاوردهای این پژوهشگاه دانست و اظهار داشت: در حال حاضر نمونه آزمایشگاهی این پوششها تولید و تستهای لازم انجام شده است.

رئیس مرکز رشد پژوهشگاه رنگ با تاکید بر اینکه این ایده ها وارد مرحله پایلوت شده اند، اضافه کرد: علاوه بر این پژوهشگران این مرکز موفق به تولید تونرهای پرینترهای رنگی و جوهرهای مخصوص پرینتر شدند که به مرحله تولید نیز رسیده اند.

قرنجیک، از تلاش محققان این مرکز در زمینه تولید مواد رنگ زای غذایی به صورت طبیعی خبر داد و یادآور شد: در این پروژه بر روی شلتوکهای برنج یکسری باکتریهایی رشد داده می شود تا مواد رنگی زای مورد نظر تولید شود.

وی ارزش غذایی بالا و سمی نبودن را از مزایای این مواد رنگزای غذایی نام برد و خاطر نشان کرد: این پروژه در فاز مطالعاتی است که با نهایی شدن نتایج مطالعات نسبت به تولید آزمایشگاهی آن اقدام می شود.