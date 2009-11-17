خردمند از گویندگان توانای تاریخ دوبله بود

والی‌زاده به خبرنگار مهر گفت: از درگذشت ایشان بسیار متاسفم. نیکو خردمند از هنرمندان پیشکسوت سینما و دوبله ایران بود. صدای بسیار شیرین و دلنشینی داشت. توانایی ایشان در صداپیشگی مثال زدنی بود، هنرمند با ادب و با‌اخلاقی بود و در زمانی که کار دوبله می‌کرد از گوینده‌های درجه یک بود.

وی افزود: من در چند کار با ایشان همکاری داشتم. در استودیو ایران‌فیلم با هوشنگ کاظمی کار می‌‌کردیم که برای اولین با خانم خردمند را ملاقات کردم ، متاسفانه من سعادت نداشتم با ایشان در سینما و تلویزیون همکاری کنم اما در دوبله مجموعه تلویزیونی "گرفتار" که در استودیو کاسپین دوبله می‌شد با ایشان همکاری داشتم.

این پیشکسوت دوبله گفت: خانم خردمند از گویندگان کارشناس، با تجربه وآگاه بود. کار خوب را می‌شناخت و بسیار با معرفت بود. نیکو خردمند به جای هنرپیشگان زیادی صحبت کرد که از میان آنها می‌توان به کلودیا کاردیناله، سوفیا لورن والیزابت تیلور نام برد. درگذشت ایشان را به جامعه هنری ایران تسلیت می‌گویم.