راه دشوار صنعت برق در تامین نیازهای آتی

به گزارش خبرنگار مهر، مجید نامجو در بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق گفت: صنعت برق به عنوان یکی از ابزارهای تحقق اهداف برنامههای توسعه با چالشهایی روبه رو است. غلبه بر این چالشها بهویژه ارتقای سطح کیفی تجهیزات، کاهش هزینهها، افزایش راندمان و کاهش تلفات مستلزم برخورداری از دانش و آخرین یافتهها و تجربههای جهانی است و این مهم جز با بهرهگیری و ارتباط مناسب با مراکز علمی و تحقیقاتی و دانشگاهی به دست نخواهد آمد.
وزیر نیرو افزود: به دلیل ویژگی های صنعت برق، این صنعت راه دشواری را در تامین نیازهای نسل آتی بشر و انجام وظیفه دارد. این در حالی است که از جمله ویژگی های این صنعت می توان، به استفاده از انواع انرژی در تولید انرژی الکتریکی، عدم ایجاد آلودگی های زیست محیطی در محل مصرف انرژی الکتریکی و امکان رفع برخی مشکلات زیست محیطی اشاره کرد.
وی تصریح کرد: افزایش ظرفیت تولید، اصلاح ساختار، توسعه استفاده از انرژیهای نو و قرار گرفتن ایران در میان 20 کشور نخست جهان از لحاظ میزان تولید انرژی الکتریکی و از همه مهم تر روند مطلوب ساخت داخل و توسعه فناوری باوجود همه محدودیتها، تبعیضها و کارشکنیهای استعمار جهانی نیز مطرح است.
به گفته نامجو، اهمیت برق در توسعه اقتصادی کشورها به خصوص در قرن حاضر به دلیل گسترش روزافزون سیستمهای اطلاعاتی و ارتباطی و ضرورت گذر از اقتصاد صنعتی به اقتصاد دانشمحور بر کسی پوشیده نیست.
وزیر نیرو گفت: در قرن حاضر انرژی الکتریکی به عنوان یکی از مهمترین زیرساختهای توسعه مطرح است و حل مشکل پیش روی انسان از جمله افزایش اجتنابناپذیر بهرهوری نیروی کار به دلیل کاهش جمعیت شاغل و افزایش جمعیت سالمند تنها با استفاده از تکنولوژیهای مبتنی بر برق امکانپذیراست.
وی افزود: بیش از یک قرن از پیدایش صنعت برق در کشور ایران میگذرد و با این وجود بخش عمده تحولات و پیشرفتهای این صنعت مربوط به سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی است. طی سه دهه گذشته به دلیل شرایط خاص کشور با جهتگیریهای نظام برای استقلال و خوداتکایی پیشرفتهای قابل توجهی در عرصههای مختلف حاصل شده که در این میان، رشد صنعت برق در تمامی شاخصها قابل توجه و رشد 6 تا 14 برابری شاخصهای اصلی صنعت شاهد این مدعاست.
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