سه راهکار اساسی برای ارتقای برند شخصی

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد روستا با اشاره به موضوع برند تحت عنوان شناسه شخصی گفت: شناسه شخصی یعنی آنچه در دل و ذهن مخاطب جای گرفته و ادراک مخاطب از خصوصیات ، ارزشها و شایستگی های یک شخص است.

وی افزود: به زبان دیگر شناسه (یا برند) شخصی عبارت است از ادراک یا احساس حفظ شده که معرف مجموع تجربیات وارتباط های مخاطبان با یک برند است که در واقع شناسه سازی (برندسازی)عبارت است از شکل دادن ادراکات و انتظارات دیگران در مورد خود.

روستا همچنین به اهمیت "مدیریت خود" پرداخت و از آن به عنوان پایه و اساس مدیریت برند شخصی یاد و تصریح کرد: خود، مخاطب، شرایط، تاثیرگذاران و رقبا از جمله عوامل موثر بر برند شخص است.

به گفته وی برند شخصی ازجمله تازه ترین مباحث مطرح شده در حوزه مدیریت برند است و به نظر می رسد دبیرخانه کنفرانس بین المللی برند پرداختن به موضوعات روز دنیای برندینگ را در دستور کار خود قرار داده که این موضوع با مطالعه عمیق روند کنفرانس های برگزار شده در طی چهار سال گذشته کاملا مشهود است.