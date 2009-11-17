به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا صالحی مشاور وزیر کشور در بازدید از نمایشگاه کتاب یادیار مهربان با بیان این مطلب اظهارداشت: برگزاری نمایشگاه کتاب قطعا تاثیری زیادی در ترویج فرهنگ کتابخوانی و رشد سرانه کتاب دارد.

وی، رشد سرانه کتاب را موجب آگاهی نسل جوان دانست و گفت: هر چقدر سطح علمی نسل جوان کشور ما افزایش پیدا کند در رشد فرهنگی و آشنایی جوانان با قرآن کریم موفق تر خواهیم بود.

مشاور وزیر کشور برگزاری نمایشگاه یاد یار مهربان توسط شهرداری تهران را قابل تقدیر دانست و افزود: با توجه به اینکه اینگونه برنامه‌ها، وظیفه ذاتی شهرداری نیست. بسیار جای تقدیر و تشکر دارد و امیدواریم شهرداری شهرهای دیگر نیز به الگوبرداری و برگزاری چنین نمایشگاهی در طول سال بپردازند.

وی گفت: نمایشگاه به لحاظ کیفی و کمی بسیار خوب است. مخصوصا به لحاظ کمی پوشش خوبی داده شده و در تمامی حوزه ‌ها از جمله علمی، مذهبی، فنی و... کتاب در نظر گرفته شده است.

مشاور وزیر کشور در پایان ابراز امیدواری کرد که تمام مسئولان خود را مسئول فرهنگ جامعه بدانند و گفت: تمامی مشکلات جامعه با حل مشکلات فرهنگی رفع می‌شود.

هفتمین نمایشگاه یاد یار مهربان از 23 تا 30 آبان در بوستان گفتگو در محل دائمی نمایشگاه‌های شهرداری برپاست.