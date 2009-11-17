به گزارش خبرنگار مهر، رویترز اعلام کرد فیلمسازان آمریکایی میخواهند کمیته درجهبندی سنی سینما را به انعطافپذیری بیشتر در مورد صحنههای خشن وادارند. جکسن نیوزیلندی نسبت به درجهبندی فیلم جدید خود "استخوانهای دوستداشتنی" که از یازدهم دسامبر به نمایش عمومی درخواهد آمد معترض است.
"استخوانهای دوستداشتنی" که اقتباسی است از رمانی به همین نام نوشته آلیس سیبولد، قصه قتل دختری 14 ساله را از دیدگاه خود دختر بازگو میکند. جکسن معتقد است صحنه قتل این دختر در فیلم نباید باعث درجهبندی فیلم برای تماشاگران بالای 17 سال شود.
جکسن که سهگانه " ارباب حلقهها" را در کارنامه سینمایی خود دارد، گفته در صورت انعطافناپذیری کمیته درجهبندی فیلم آمریکا ناچار است بار دیگر به اتاق تدوین برود و مقداری از بار خشونت بصری فیلم "استخوانهای دوستداشتنی" بکاهد.
او امیدوار است فیلم درجه سنی 13 سال به بالا بگیرد که بر این اساس، تماشاگران زیر 13 سال میتوانند با همراهی والدین خود به تماشای فیلم بنشینند. جکسن با همراهی گروهی از فیلمسازان آمریکایی به زودی مذاکراتی را با مسئولان کمیته درجهبندی سنی فیلم آغاز خواهد کرد تا بلکه اندکی از مقررات این کمیته در نمایش خشونت روی پرده سینما بکاهد.
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