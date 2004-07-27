تركيه از همكاري با ايران در تمامي زمينه ها استقبال مي كند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، رجب طيب اردوغان در گفتگوي اختصاصي با شبكه العالم با اشاره به زمينه هاي همكاري بين تهران و آنكارا تصريح كرد: در اين سفر موافقتنامه هاي متعددي با ايران امضاء خواهد شد.

نخست وزير تركيه همچنين با تاكيد بر ضرورت حفظ تماميت ارضي عراق افزود: ثروتهاي عراق متعلق به همه مردم عراق است و هيچ اقليتي نمي تواند بر ثروتهاي عراق سيطره كامل داشته باشد.

رجب طيب اردوغان تصريح كرد: تركيه در كمك به ملت عراق از هيچ تلاشي فروگذار نخواهد كرد.



نخست وزير تركيه با ابراز نگراني از وضعيت موجود در فلسطين اشغالي، مخالفت خود را با اشغالگري اعلام و خاطرنشان كرد : به نظر تركيه ديوار حائل كه اسرائيل اقدام به ساخت آن كرده نه تنها به تقويت صلح كمك نخواهد كرد بلكه تهديد كننده صلح است.

اردوغان خواستار اقدام اسرائيل در برچيدن اين ديوار شد و گفت: ما خواهان همزيستي مسالمت آميز فلسطينيان و اسرائيل هستيم.

وي با محكوم كردن تجاوزهاي اخير رژيم صهيونيستي بويژه در گذرگاه رفح گفت: نه تنها تركيه بلكه تمام جهان بجز امريكا تجاوزات اسرائيل را محكوم كرده اند.

وي همچنين درباره درخواست عضويت كشورش به اتحاديه اروپا گفت: اين درخواست و پيگيريهاي تركيه براي تحقق آن تاثيري در همكاري تنگاتنگ و صميمانه تركيه با كشورهاي اسلامي و خاورميانه از جمله ايران نخواهد داشت و همكاري گسترده تركيه با اين كشورها و فعاليت در گروه (دي هشت) همچنان ادامه خواهد يافت.