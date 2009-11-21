مرز میان فیلم تلویزیونی و سینما برداشته نشود

اصغر هاشمی به خبرنگار مهر گفت:‌ فیلم تلویزیونی رسانه‌ای کاملاً متفاوت با سینما است. فیلم‌های تلویزیونی و فیلم‌های سینمایی با یکدیگر متفاوت هستند و ربط چندانی به هم ندارند و تاسف‌آور است که بعضی مسئولان قصد دارند این دو رسانه را با هم ترکیب و در کنار هم اکران کنند.

وی ادامه داد:‌ نمایش آثار تلویزیونی در جشنواره فجر به خودی خود اشکالی ندارد به شرط آنکه این کار در بخشی جداگانه و جانبی انجام بگیرد. مانند فیلم‌های کوتاه که بخش مخصوص به خود را در جشنواره دارند. اما اکران این آثار در کنار آثار سینمایی بسیار تاسف بار است. فیلم تلویزیونی یک رسانه دیگر است و به گونه دیگری از کار فیلمسازی تعلق دارد. نباید مرز میان این تلویزیون و سینما را برداشت.

هاشمی ادامه داد: حتی این موضوع که شبکه‌های تلویزیونی صدا و سیما این فیلم‌ها را با عنوان فیلم سینمایی به نمایش درمی‌آورند کار درستی نیست. از نامشان مشخص است که فیلم سینمایی اثری است که در سینما و برای نمایش سینمایی تولید شده است و فیلم تلویزونی اثری است که برای نمایش تلویزیون ساخته شده است. اگر قرار است در جای دیگری اکران شوند باید با نام و ملاک خودشان نمایش داده و سنجیده شوند. در غیر این صورت می‌توان تله تئاتر را هم چون با دوربین ضبط شده به جای فیلم نمایش داد.

این کارگردان در مورد تبدیل این فیلم‌ها به نسخه 35 میلیمتری گفت: این کار پیش از این با فیلم "اتوبوس شب" توسط سیمافیلم اتفاق افتاد. آثاری هستند که توسط کارگردانان صاحب سبک و با سابقه و بازیگران و عوامل سینمایی و براساس ساختار سینما تولید می‌شوند اما برای دوری از هزینه‌های بالا از امکانات تلویزیونی بهره می‌برند. این‌ها فیلم‌هایی خوب و فرهنگی هستند که تبدیل به فیلم 35 میلیمتری می‌شوند.

وی افزود: در این میان برخی دوگانه عمل می‌کنند. عده‌ای برای تولید فیلم پروانه ساخت 35 میلیمتری می‌گیرند اما اثرشان را با امکانات تلویزیونی و همان ساختار می‌سازند. اگر نتیجه کار خوب بود سعی می‌کنند آن را در سینما اکران کنند و اگر مناسب نبود به همان شبکه‌های تلویزیونی اکتفا می‌کنند. این به نظر یک نوع سوء استفاده است.

هاشمی گفت: در مورد اکران صحبت از کمیت و کیفیت ‌فیلم‌های تلویزیونی نیست. صحبت از این نیست که آنها هزینه پایین یا با دوربین ویدئویی ساخته شده‌اند. حرف اصلی در نظر گرفتن ظرفیت‌های سینمایی اثر است. حرف رعایت ساز و کار قانونی است. در وزارت ارشاد قانونی وجود دارد که برای اکران فیلم‌ها نیاز به پروانه ساخت و پروانه نمایش هست. در آنجا کارشناسانی هستند که اثر را بررسی می‌کنند و به آن پروانه می‌دهند. وقتی یک فیلمنامه پروانه ساخت گرفت به این معنی است که دارای ظرفیت‌های سینمایی و عوامل حرفه‌ای است. دیگر فرقی نمی‌کند این فیلم کجا و با چه امکاناتی ساخته می‌شود.

این کارگردان سینما و تلویزیون در پایان گفت: این که بگوییم اگر یک فیلم ویدئویی در کنار آثار سینمایی نمایش داده شود سازندگان آن را تشویق به افزایش کیفیت کار خود می‌کند تعریف و تصوری اشتباه است. مثل این است که شخصی داستان کوتاه بنویسد و همه به چشم رمان به آن نگاه کنند تا وی داستان کوتاه بهتری بنویسد. اینها رسانه‌هایی متفاوت هستند و باید در جای خود به آنها پرداخت و ارزیابی کرد.