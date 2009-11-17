احتمال وقوع سیل در اردبیل / آماده باش شورای مدیریت بحران در شهرستانها

علی اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به موجب پیش بینی اداره کل هواشناسی استان در طی دو روز آینده با نفوذ جریان ناپایدار هوا احتمال بارشهای شدید برف و باران، توفان و سیل، تراکم ابر و مه، افت دما، رعد و برق و وزش باد دور از انتظار نیست.

وی اضافه کرد: همچنین احتمال سیلابی شدن رودخانه های فصلی، دائمی و مسیلها و آب گرفتگی معابر عمومی اردبیل در طی این دو روز پیش بینی شده است.

مدیر کل حوادث غیرمترقبه استان با بیان اینکه این ناپایداریها از عصر امروز آغاز و تا دو روز آینده ادامه خواهد داشت، اضافه کرد: احتمالا بروز خسارتهای مالی در طی همین مدت قابل پیش بینی بوده اما باید از وقوع خسارتهای بیشتر و جبران ناپذیر بویژه خسارتهای جانی جلوگیری کرد.

وی ضمن اعلام آماده باش به کلیه شورای مدیریت بحران در تمام شهرستانهای استان از مردم خواست موارد ایمنی را برای کاهش خسارتهای احتمالی رعایت کنند.

اسلامی خاطرنشان کرد: انتظار داریم در طی دو روز آینده و با وقوع سیل، رگبار و رعد و برق شهروندان از قرار گرفتن در فضاهای باز و بدون سرپناه نظیر دشت و دامنه های کوه پرهیز کنند همچنین این مورد را برای دامهایشان رعایت کنند.

وی در پایان با اشاره به شرایط آب و هوایی استان اردبیل و با بیان اینکه این معضل در طی سالهای گذشته نیز به چشم خورده و مشکلات عمده ای را پدید آورده است، متذکر شد: به نظر می رسد با تمام هشدارها، شهروندان نکات ایمنی را به خوبی رعایت نمی کنند و بخشی از خسارتها نیز به این مشکل برمی گردد.