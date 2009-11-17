قرارداد مونتسامه و مهر گام بلندی جهت شناخت مردم مغولستان از ایران است

باسانسورن توگالخو (Baasansuren Tugalkhun) مدیرعامل خبرگزاری مونتسامه (Montsome) مغولستان پس از امضای قرارداد با پرویز اسماعیلی مدیر عامل خبرگزاری مهر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مردم مغولستان از ایران شناخت کمی دارند و این قرارداد می تواند با انتشار اخبار و عکسهای بیشتری از ایران به شناخت مردم مغولستان از ایران کمک کند.

وی امضای این قرارداد را برای مناسبات بین دو ملت و دو کشور بسیار مهم ارزیابی کرد و نشست اوآنا به میزبانی مهر را بهترین نشست تاریخ نشستهای سازمان خبرگزاری های آسیا و اقیانوسیه در زمینه مدیریت دانست.

پرویز اسماعیلی مدیرعامل مهر و باسانسورن توگالخو، مدیرعامل خبرگزاری مونتسامه مغولستان هنگام امضای قرارداد

توگالخو نشست اوآنا در تهران را از آن جهت که به هماهنگ تر شدن اعضای اوآنا کمک کرد، بسیار مفید عنوان کرد.

مدیر عامل مونتسامه، خبرگزاری مهر را با وجود جوان بودن دارای جایگاه بسیار خوبی درمیان خبرگزاریهای جهان دانست و گفت: برگزاری موفقیت آمیز نشست اوآنا به میزبانی مهر نشان داد که اعضای سازمان خبرگزاریهای آسیا و اقیانوسیه از ظرفیت بالایی برخوردارند و کارهای بزرگتری می توانند انجام دهند.

باسانسورن توگالخو (Baasansuren Tugalkhun) مدیرعامل خبرگزاری مونتسامه (Montsome) مغولستان و پرویز اسماعیلی مدیرعامل خبرگزاری مهر صبح سه شنبه 26 آبان ماه همزمان با برگزاری سی و یکمین نشست کمیته اجرایی و بیست و پنجمین نشست گروه فنی و خبری OANA قرارداد همکاری رسمی بین دو خبرگزاری را امضا کردند.

بر اساس این قرارداد که در حضور اعضای اوآنا امضا شد دو خبرگزاری متعهد شدند نسبت به تبادل خبری با یکدیگر همکاری کنند. همچنین مقرر شد دو خبرگزاری در زمینه نیروی انسانی، تکنولوژی و آموزشهای خبری نیز با یکدیگر تعامل داشته باشند.