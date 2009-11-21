یاور به خبرگار مهر گفت: مراحل مقدماتی پیشتولید فیلم ویدئویی "ده و ده دقیقه" نوشته رضا حسنی به تازگی آغاز شده است. به زودی با دریافت پروانه این فیلم مقابل دوربین میرود.
وی افزود: تاکنون حضور لیلا زارع بازیگر، رضا حسنی کارگردان و مجری طرح و آریانا رستمی دستیار اول کارگردان و برنامهریز در این فیلم قطعی شده است. دیگر عوامل و بازیگران این فیلم به زودی مشخص میشوند. تصویربرداری این فیلم در کیش انجام میشود.
"ده وده دقیقه "روایت زندگی چهارنفر است که به طور مجزا در یک شهر کوچک زندگی میکنند و شاهد اتفاقهایی در زندگی خود میشوند. درادامه ماجرایی برای این افراد که در شرایط خاصی قرار گرفتهاند در مدت زمانی کوتاه و در یک لحظه رقم میخورد.
