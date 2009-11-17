آمریکا در افغانستان یک بازیگر فرعی در یک تراژدی ناپایان است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از نشریه آلمانی "دی سایت" "متیو پ. هوح" Matthew P. Hoh یک دیپلمات بلند پایه آمریکایی در نامه ای به رئیس کل خدمات دیپلماتها در وزارت امور خارجه آمریکا ضمن درخواست استعفا از منصب خود اظهار داشت : در جریان خدمت پنج ماهه ام در افغانستان اعتماد من به راهبرد نظامی ایالات متحده در این کشور به کلی از دست رفته است. من از خود این سئوال را می کنم که چرا ما این کار را انجام می دهیم و چگونه باید به این عملیات پایان دهیم؟

وی همچنین خاطر نشان کرد: من هیچ مفهومی در دادن قربانی بیشتر و خرج کردن هزینه های نظامی برای حمایت از حکومت افغانستان که در یک جنگ شهروندی 35 ساله غوطه ور است، نمی بینم.

این دیپلمات بلند پایه آمریکایی در ادامه با تاکید بر اینکه در پاییز سال آینده ، نظامیان آمریکایی دقیقا به همان مدت زمانی که شوروی در افغانستان حضور داشت در این منطقه مستقرند، اظهار داشت : ما نیز دقیقا مانند شوروی حمایت از یک دولت شکافته شده را در پیش گرفته ایم و از یک ایدئولوژی و سیستم حکومتی دفاع می کنیم که ملت آن نه آن را می فهمد و نه می پذیرد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: اگر ما تاریخچه افغانستان را به عنوان یک صحنه تئاتر بزرگ بررسی کنیم آمریکاییها مانند همه دولتهای سابق چیزی جز یک بازیگر فرعی در یک تراژدی ناپایان نیستند.

هوح در بخش دیگری از این نامه خاطر نشان کرد که حضور نیروهای نظامی آمریکا به شدت در وقوع شورشها و شدت یافتن آنها در افغانستان موثرند. حمایت ما از حکومت افغانستان به تعمیق شکافها بین مردم و دولت در افغانستان کمک می کند.

وی در بخش دیگری از این نامه با تاکید بر اینکه دلایل سست و ضعیفی برای ادامه جنگ در افغانستان وجود دارد، اظهار داشت : حضور نیروهای ما در افغانستان ناپایداریها در پاکستان را نیز شدت می دهد.

این دیپلمات آمریکایی در بخش دیگری از این نامه تاکید کرد که به مقامات و نظامیان آمریکایی در افغانستان اهدافی ارائه می شود که بیشتر تحت تاثیر جو سیاسی در واشنگتن قرار دارند تا حقایق در شهرها و روستاهای افغانستان.

وی در پایان این نامه اظهار داشت : هزاران نفر از مردان و زنان ما با زخمهای روحی و جسمی به خانه هایشان برمی گردند که برخی از آنها هیچ علاجی ندارد. قربانیان این جنگ در حالی جان خود را از دست می دهند که خانواده های آنها باید به این وعده ها مبنی بر اینکه وابستگان آنها زندگیشان را در راه هدفی از دست دادند که یک آینده از دست رفته را توجیه می کند اعتماد کنند. اما من دیگر به چنین وعده هایی اعتماد ندارم و استعفایم را خواهانم.