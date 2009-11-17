به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدجواد شوشتری سرپرست سازمان فرهنگی هنری شهرداری با اعلام این خبر در جمع مسئولان سازمان دانشآموزی شهر تهران افزود: متاسفانه در بحث مسائل فرهنگی، همانند سایر حوزهها، بیشتر درگیر حاشیه هستیم تا متن و فعالیتهای فرهنگی فعلی در سطح تهران متناسب با تعداد مخاطبان نیست و باید ضعفها جبران شود.
شوشتری به معرفی برخی امکانات سازمان پرداخت و گفت: سازمان فرهنگی هنری 22 سالن سینمایی پیشرفته دارد که آخرین آنها، سینما تئاتر بهاران هفته گذشته در منطقه 17 به بهرهبرداری رسید و از بعضی جهات مدرنتر از سینما آزادی است. در حوزه تئاتر، ما روز 28 آبان همزمان با افتتاح هفتمین جشنواره تئاتر بانوان در مجتمع فرهنگی هنری سلیمانی در یافتآباد از سالن تئاتر بسیار مجهز مجتمع که با الگو گرفتن از سالن اپرای وین ساخته شده بهرهبرداری میکنیم. سایر مراکز ما هم در خدمت دانشآموزان است.
سرپرست سازمان فرهنگی هنری شهرداری اظهار داشت: باید روی دانش آموزان مستعد سرمایه گذاری کرد و به آنها آموخت که شأن یک ایرانی مسلمان چگونه است؛ به عبارتی در حوزه آموزش شهروندی که وظیفه سازمان طبق مصوبه شورای شهر است، وارد شویم.
وی همچنین به فعالیتهای دیگر این سازمان در سطح شهر اشاره کرد و افزود: جشنواره قرآن را در سطح 372 محله شهر فعال کردهایم. در تپه های عباسآباد، باغ موزههای دفاع مقدس، کتاب و قرآن را در دست ساخت داریم که باغ موزه دفاع مقدس را در دهه فجر افتتاح میکنیم.
این مسئول فرهنگی ادامه داد: در سطح همه مناطق کتابخانههای شبانه روزی را فعال کردهایم و تنها در هفته کتاب و کتابخوانی 16 کتابخانه به صورت شبانهروزی در آمدهاست. در یک اقدام مشترک، خانه شهریاران جوان با همکاری روزنامه همشهری، طرح تولید روزنامههای دیواری برای استفاده درشهر از جمله ایستگاههای اتوبوس را در دست پیگیری دارد.
نظر شما