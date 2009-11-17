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۲۶ آبان ۱۳۸۸، ۱۶:۵۲

عصر امروز در خانه کتاب/

برگزیدگان جشنواره نقد کتاب معرفی شدند

برگزیدگان جشنواره نقد کتاب معرفی شدند

ششمین جشنواره نقد کتاب عصر امروز سه‌شنبه با معرفی برگزیدگان در موسسه خانه کتاب به کار خود خاتمه داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی برگزیدگان جشنواره نقد کتاب که امروز جوایز خود را در حضور احسان‌الله حجتی مدیر عامل موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران، علی شجاعی صائین و علی اوجبی مدیر عامل و معاون فرهنگی موسسه خانه کتاب دریافت کردند، به شرح زیر است:

الف. بخش جنبی

پیشکسوت نقد: علی محمد هنر

نشریه شایسته تقدیر: مجله "آینه پژوهش" به سردبیری حجت الاسلام دکتر محمدعلی مهدوی راد

پژوهشگر شایسته تقدیر حوزه نقد: حجت الاسلام دکتر سیدحسن اسلامی

ب. بخش اصلی

حوزه کلیات: مقاله "گذری بر کتاب حقوق مالکیت ادبی و هنری" منتشر شده در کتاب ماه کلیات اثر پژمان محمدی.

حوزه فلسفه /شاخه منطق و فلسفه اسلامی: مقاله "هنر استدلال؛ روشی نو در آموزش منطق" منتشر شده در مجله نامه علوم انسانی اثر دکتر رضا محمدزاده .

حوزه فلسفه/شاخه فلسفه غرب : مقاله "بررسی امکان وقوعی ترجمه فارسی وجود و زمان هیدگر چنان که بسزای چنین کتابی بود" منتشر شده در مجله پژوهشهای فلسفی اثر دکتر پرویز شهابی.

حوزه دین /شاخه علوم قرآنی: مقاله "قرآن کریم با ترجمه صالحی نجف آبادی" منتشر شده در مجله جهان کتاب اثر جویا جهانبخش.

حوزه دین /شاخه ادیان دیگر: مقاله "نگاهی به کتاب دین زردشتی:دیرینگی و نیروی دوام آن" منتشر شده در مجله معارف اثر عسکر بهرامی.

 شاخه علوم ارتباطات : مقاله "توسعه از رهگذر رسانه شنیداری" منتشر شده در کتاب ماه علوم اجتماعی اثر نسترن خواجه نوری.

حوزه هنر/شاخه موسیقی: مقاله "درنگی در حال دوران" منتشر شده در مجله آینه پژوهش اثر محمدعلی سلطانی.

حوزه هنر/شاخه هنرهای نمایشی : مقاله "بررسی نمایشنامه خدا در آلتونا حرف می زند" منتشر شده در کتاب ماه ادبیات اثر فاطمه مولازاده.

حوزه علوم اجتماعی/شاخه جامعه شناسی :مقاله "دموکراتیزاسیون در ایران" منتشر شده در کتاب ماه علوم اجتماعی اثر علی شریفی.

حوزه علوم اجتماعی/شاخه علوم سیاسی: مقاله "اندیشه در محاق ایدئولوژی"منتشر شده در مجله کتاب ماه تاریخ و جغرافیا اثر حجت فلاح توتکار.

حوزه زبان و ادبیات فارسی/ شاخه ادبیات فارسی:مقاله "ویرایشی دیگر از شاهنامه" منتشر شده در مجله آینه میراث اثر سجاد آیدنلو

حوزه زبان و ادبیات فارسی/ شاخه ادبیات داستانی:مقاله "تکثر، تزاید، تکرر" منتشر شده در مجله کتاب ماه ادبیات اثر فرزانه دوستی

حوزه زبان و ادبیات فارسی/شاخه شعر: مقاله "سمفونی پنجم یا پلنگ صورتی؟" منتشر شده در مجله الفبا اثر محمود سنجری.

 شاخه زبان شناسی مشترکا:مقالات "معرفی و نقد کتاب ساخت زبان فارسی" منتشر شده در مجله دستور اثر دکتر مهرداد نغزگوی کهن و "فرهنگ فارسی اعلام؛ اثری تازه با ویژگی های نو" منتشر شده در مجله فرهنگ نویسی اثر حمید حسنی.

حوزه تاریخ: مقاله "راوندی، انتحال یا اقتباس؟" منتشر شده در آینه میراث اثر دکتر مختار کمیلی.

حوزه کودک و نوجوان:

شاخه شعر/ مجموعه مقالات: "کلاغ: حادثه ای نو"، "چهار دلیل برای دوست داشتن خروس کلاه مخملی"، آموزش احکام ، 100 درصد تضمینی در 14 جلد!" منتشر شده در مجله کتاب ماه کودک و نوجوان اثر انسیه موسویان.

شاخه داستان/ مجموعه مقالات: "حتی نویسنده هم اشتباه می کند"، "بدل سازی برای آثار دیگران"، "حکایت پردازی های بی‌پایان" منتشر شده در مجله کتاب ماه کودک و نوجوان اثر حسن پارسایی.

در پایان این مراسم محسن پرویز معاون فرهنگی وزارت ارشاد نیز حضور یافت.

کد مطلب 985380

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