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۲۶ آبان ۱۳۸۸، ۱۶:۰۳

قهرمان موی تای المپیاد ایرانیان در سانحه رانندگی جان باخت

قهرمان موی تای المپیاد ایرانیان در سانحه رانندگی جان باخت

مسعود مقدم قهرمان موی‌تای که در رقابتهای المپیاد ورزشی ایرانیان در وزن 67- کیلوگرم برای اصفهان یک نشان طلا کسب کرده بود، در سانحه رانندگی درگذشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، نایب قهرمان رقابتهای جهانی آلمان که از اصفهان عازم تهران بود تا در مسابقات انتخابی شرکت کند در مسیر آزادراه اصفهان - نطنز بر اثر تصادف جان باخت.

در مراسم تدفین وی که در قطعه نام آوران «باغ رضوان» این شهر برگزار شد، شماری از ورزشکاران رشته‌های مختلف رزمی از جمله ووشوکاران، تکواندو ، کیک بوکسینگ استان حضور داشتند.

مسعود مقدم از جمله رزمی‌کاران بااخلاق کشور بود که طی ۸ سال گذشته در رقابتهای مختلف همیشه به عنوان یک ورزشکار منضبط و بااخلاق مطرح بود.

گروه ورزشی خبرگزاری مهر این مصیبت را با خانواده مقدم و اهالی ورزش تسلیت می گوید.

کد مطلب 985387

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