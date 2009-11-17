اتاق تعاون ایران از دستور رئیس جمهور استقبال کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی دستور ریاست جمهوری به وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر لغو قرارداد واگذاری نمایشگاه بین المللی به سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح (ساتا)، اتاق تعاون ایران به عنوان پارلمان بخش تعاون کشور از این تصمیم به صورت جدی حمایت کرد.

حسین رحمانی نیا ضمن تشکر از مواضع حمایتی رئیس جمهور بر ضرورت مدیریت و مالکیت شرکتهای تعاونی و خصوصی بر نمایشگاه ها تاکید نمود.

عضو شورای عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی تصریح کرد: این تصمیم موید اعتقاد دولت به ضرورت واگذاری دستگاهها و بنگاههای اقتصادی دولتی به بخش واقعی غیر دولتی با اولویت بخش تعاون در اجرای سیاستهای اصل 44 می باشد.

دبیر کل اتاق تعاون ایران در ادامه با اشاره به اهلیت اتاق های تعاون و بازرگانی و سوابق موفق تشکل های تحت پوشش آنها در مدیریت برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی، خواستار مدیریت و مالکیت شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی در قالباجاره به شرط تملیک با توجه به مفاد قانون اصل 44 مبنی بر توانمند سازی بخشهای تعاون و خصوصی شد.

رحمانی نیا در پایان خاطر نشان کرد: این تصمیم رئیس جمهور تاکیدی بر توانمند سازی بخش های تعاونی و خصوصی است.