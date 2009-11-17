اعتیاد و طلاق در استان مرکزی باید کنترل شود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، غلامرضا فتح آبادی بعد از ظهر سه شنبه در کارگروه آسیبهای اجتماعی در دانشگاه آزاد اراک افزود: باید راهکارهای کاهش این معضلات در استان افزایش یابد که این امر نیازمند حضور بیشتر دانشگاهیان است.

وی با بیان اینکه، استان مرکزی در زمینه دیگر شاخصهای آسیبهای اجتماعی در شرایط مطلوب قرار دارد، افزود: پیشگیری حرف اول را در کاهش آسیبها می زند و توسعه این امر نیازمند مشارکت نهادهای مسئول و اطلاع رسانی دقیق رسانه هاست.

وی از برگزاری جلسات فصلی استانداری با دانشگاهها برای کاهش آسیبها در استان خبر داد و گفت: در این جلسات تلاش می شود به صورت کاربردی به مسئولان اطلاع رسانی شود.

بر اساس این گزارش سه کارگروه کاهش آسیبهای اجتماعی با عنوانهای تحکیم نهاد خانواده، تشکلهای مردم نهاد و بازآفرینی ارزشها در کاهش آسیبهای اجتماعی در سه دانشکده دانشگاه آزاد اراک با همکاری استانداری مرکزی تشکیل شد.

در این کارگروه ها که با حضور مسئولان اجرایی و کارشناسان حوزه اجتماعی دستگاه ها و دانشگاه های استان برگزار شد، در زمینه نقش خانواده، سازمانهای مردم نهاد و ارزشها در کاهش آسیبهای اجتماعی در استان گفتگو و تبادل نظر شد.