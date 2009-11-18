به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم از امروز در سینماهای پردیس ملت، پردیس زندگی، آزادی، فرهنگ، اریکه ایرانیان، فلسطین، شاهد، سپیده و پردیس تماشا روی پرده می‌رود.

"پنالتی" در جشنواره فیلم فجر پارسال به نمایش درآمد و در چند جشنواره خارجی نیز حضور داشت. در خلاصه داستان این فیلم آمده است: چند جوان آبادانی عشق فوتبال مسابقه‌ای با تیم صنعت نفت آبادان ترتیب می‌دهند که نتیجه آن نه تنها برای آنها، که برای بستگانشان حکم تعیین سرنوشت را دارد.

قاسم زارع، رضا نوری، صادق هاتفی، محمد جمالپور، محمد عفراوی، رسول بهارانگیز و... بازیگران "پنالتی" هستند و عوامل آن عبارتند از مدیر فیلمبرداری: ساعد نیکذات، طراح صحنه و لباس: اصغر نژادایمانی، طراح گریم: امیر اسکندری، صدابردار: حسن زاهدی و تهیه‌کننده: سعید سیدزاده.