باید نفوذ سیاسی روسیه را به رسمیت بشناسیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال، "ویکتور یانوکوویچ" رهبر جبهه مخالفان دولت اوکراین تاکید کرد با گذشت 5 سال از زمامداری این کشور بدست گروههای غرب گرا اکنون زمان تقویت مناسبات کیف با روسیه فرا رسیده است.

وی با بیان اینکه گسترش روابط با مسکو و پیوستن به پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) باید همزمان از سوی دولت اوکراین پیگیری شود، خاطرنشان کرد: من هرگز تاثیر روسیه در سیاستمان را انکار نکرده ام و معتقدم که ما همواره باید این مسئله را به رسمیت بشناسیم.

این نخستین مصاحبه یانوکوویچ پس از آغاز مبارزات انتخاباتی وی ظرف یک ماه گذشته بوده است. طبق نظرسنجی های صورت گرفته وی شانس کسب 29 درصد آرا در انتخابات ریاست جمهوری این کشور را دارد. در همین حال میزان آرای "یولیا تیموشنکو" در این انتخابات 20 درصد برآورد شده است.

این در حالی است که کارشناسان معتقدند هیچیک از نامزدهای این دوره از انتخابات ریاست جمهوری اوکراین قادر به کسب 50 درصد آرا نخواهند بود. با این وجود پیش بینی ها از احتمال رفتن تیموشنکو و یانوکوویچ به دور دوم انتخابات این کشور حکایت دارد.

گفتنی است که یانوکوویچ که حمایت مسکو را با خود داشت در انتخابات سال 2004 اوکراین بعنوان برنده انتخابات معرفی شد اما تظاهرات صدها هزار تن از طرفداران "ویکتور یوشچنکو" در خیابانهای کیف که به "انقلاب نارنجی" مشهور شد، دادگاه عالی این کشور را وادار به صدور دستور بازشماری آرا کرد که نهایتا پیروزی یوشچنکو را بدنبال داشت.