آمريكا به شهروندان خود در باره سفر به كويت هشدار داد

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از رويترز، سفارت آمريكا در كويت با انتشار ياداشتي اعلام كرد : با دستگيري چند تن در كويت به خاطر فعاليتهاي مشكوك عليه نظاميان آمريكايي در كويت و عراق ، اين سفارت به همه شهروندان آمريكايي هشدار مي دهد كه در همه اوقات نكات امنيتي را رعايت كنند .



وزارت كشور كويت هويت سه مظنون تحت تعقيب را اعلام كرد و از شهروندان خود خواست كه اگر اطلاعاتي از آنان يا فعاليتشان دارند به مقامات اطلاع دهند .



طي مقطع اخير كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس درپي وقوع بمب گذاريهايي در عربستان سعودي و افزايش موجي از خشونتها در عراق تدابير شديد امنيتي اتخاذ كرده اند .



در كويت نيز كه حدود بيست و چهار ميليون جمعيت دارد چهارده هزار تبعه آمريكايي زندگي مي كنند .

علاوه بر اين تعداد سي هزار نظامي آمريكايي نيز در اين كشور بسر مي برند .



