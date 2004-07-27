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۶ مرداد ۱۳۸۳، ۲۰:۲۶

از بيم حملات تروريستي

آمريكا به شهروندان خود در باره سفر به كويت هشدار داد

در پي دستگيري برخي از مظنونان به عضويت در سازمان القاعده كه كويتيهارا براي حملات ضد آمريكايي به خدمت مي گرفتند ، آمريكا به اتباع خود در باره سفر به كويت هشدار داد .

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از رويترز، سفارت آمريكا در كويت با انتشار ياداشتي اعلام كرد : با دستگيري چند تن در كويت به خاطر فعاليتهاي مشكوك عليه نظاميان آمريكايي در كويت و عراق ، اين سفارت به همه شهروندان آمريكايي هشدار مي دهد كه در همه اوقات نكات امنيتي را رعايت كنند .

وزارت كشور كويت هويت سه مظنون تحت تعقيب را اعلام كرد و از شهروندان خود خواست كه اگر اطلاعاتي از آنان يا فعاليتشان دارند به مقامات اطلاع دهند .

طي مقطع اخير كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس درپي وقوع بمب گذاريهايي در عربستان سعودي و افزايش موجي از خشونتها در عراق تدابير شديد امنيتي اتخاذ كرده اند .

در كويت نيز كه  حدود بيست و چهار ميليون جمعيت دارد چهارده هزار تبعه آمريكايي زندگي مي كنند . 

علاوه بر اين تعداد سي هزار نظامي آمريكايي نيز در اين كشور بسر مي برند .

کد مطلب 98548

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