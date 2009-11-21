قطار تغییرات در خراسان رضوی سرعت می گیرد/ نگاه باندی به مدیریت آفت است

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال تغییرات گسترده در میان مدیران ارشد کشور و تغییر برخی از وزرا و معاونان رئیس جمهوری طبق آنچه از گذشته تجربه کرده ایم، طبیعی است که منتظر تغییر مدیران و مسئولان میان دولت در استانها و شهرهای مختلف کشور باشیم.

در این میان استان خراسان رضوی و به خصوص شهر مشهد به دلیل جایگاهی که دارد همواره نزد مسئولان ارشد نظام از اهمیت خاصی برخوردار بوده و مدیرانی که برای این شهر و استان انتخاب می شوند باید توانمندیهای خاصی نسبت به مدیران سایر استانها داشته باشند.

تغییر استاندار در راس هرم

بعد از آنکه مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری برگزار شد زمزمه هایی از انتقال محمدی زاده استاندار خراسان رضوی به تهران و در دست گرفتن سکان سازمان حفاظت محیط زیست کشور به گوش رسید. این زمزمه ها زمانی جدی تر شد که از برخی افراد با عنوان استاندار جدید نام برده می شد، افرادی از جمله موسوی حقیقی، جواد کریمی قدوسی و حتی علی آبادی رئیس سابق سازمان تربیت بدنی نامزدهای تصدی پست استانداری خراسان رضوی بودند اما در نهایت دکتر محمود صلاحی بنا به میل و اراده رئیس جمهور به استانداری خراسان رضوی منصوب شد.

تغییرات همچنان ادامه دارد

بعد از آنکه استاندار خراسان رضوی استانداری را تحویل گرفت زمزمه تغییر برخی مدیران دیگر نیز به گوش رسید و هر روز از گوشه و کنار اسم مدیرانی به گوش می رسید که قرار بود، تغییر کنند.

در این میان زمزمه تغییرات گسترده استان از سایر نهادها نیز به گوش می رسد و طبق شنیده های موثق محمد اسماعیل نیا رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی به عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان جنگل ها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور انتخاب خواهد شد. از جواد آرین منش نیز که در حال حاضر نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش نام برده می شود که البته با انتخاب حاجی بابایی غیرموثق بودن آن اثبات شد.

دکتر ملکی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد جای خود را به دکتر محمد زاده داد و قهرمان رشید معاون استاندار خراسان رضوی به بیرجند رفت و سکان استانداری خراسان جنوبی را بر عهده گرفت.

جعفری مدیر کل ارشاد استان بنابر زمزمه های رسیده به تهران منتقل خواهد شد و دکتر محمد رضا مجدی رئیس مرکز بهداشت استان به عنوان یکی از مدیران کل به وزارتخانه خواهد رفت.

این در حالی است که احتمال تغییر و جابجایی سایر مدیران و مسئولان مشهدی و خراسان همچنان ادامه دارد.

معیار تغییر

اما آنچه که در این بین مهم به نظر می رسد این است که معیار تغییر و جابجایی مدیران در هر شهر یا استانی چیست و بر چه اساس مدیران تغییر می کنند و برای تغییر یک مدیر چه معیارهایی باید در نظر گرفته شود؟

جواد آرین منش نماینده مردم مشهد و نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در این خصوص گفت: آنچه مسلم است این است که اصل تغییر پذیرفتنی است و طبیعی است که برخی از مدیران می آیند و مدتی خدمت می کنند و سپس باید جای خود را به مدیر دیگری بدهند و خودشان در جای دیگری خدمت کنند، اما اینکه با تغییر هر مدیری در یکی از ادارات سایر مدیران تا حتی رده های پایین تغییر کنند پذیرفتنی نیست و این روش اشتباهی است.

وی افزود: مدیرانی میانی و کارشناسان در طول مدت خدمت شان تجربیات سودمندی اندوخته اند بنابراین مدیری که جدید می آید نباید مدیران با تجربه میانی را از دست بدهد.

آرین منش خاطرنشان کرد: البته ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که اگر چه برخی از مدیران در استان تغییر خواهند کرد اما دولت دهم همان دولت نهم است و دولت با تمام قوای راه خودش را ادامه می دهد و اصول و اهداف دولت یکی است.

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: مدیرانی که جایگزین مدیران جدید می شوند باید دارای تخصص بیشتر باشند چرا که در غیر این صورت به حال مردم و جامعه مفید نخواهد بود.

این نماینده مجلس ادامه داد: البته امیدواریم تغییر مدیران حداقلی باشد و افرادی که جدید می آیند دارای تخصص و تعهد باشند.

ادامه دولت نهم

رضا عبدالملکی معاون پشتیبانی و توسعه انسانی استاندار خراسان رضوی نیز در زمینه اظهار داشت: در واقع دولت هیچ تغیری نکرده و دولت دهم همان دولت نهم است و تنها تعدادی از مدیران تغییر خواهند کرد که این موضوع بر روی اهدافی که دولت نهم دنبال می کرد تاثیر نخواهد گذشت و دولت راه خودش را ادامه می دهد.

وی افزود: در واقع افرادی که دولت دهم تغییر می کنند که این افراد موفق به کسب نمره قبولی در دولت نهم نشده اند اما اصل اهداف و اصول دولت هیچ تغییری نخواهد کرد.

عبدالملکی یادآور شد: افرادی که با سیاستهای دولت دهم سازگاری نداشته باشند به طور طبیعی تغییر خواهند کرد زیرا دولت به دنبال خدمت رسانی است.

وی عنوان کرد: البته با توجه به اینکه تنها چند ماه از آغاز به کار دولت دهم می گذرد و استاندار جدید خراسان رضوی نیز کار خود را تازه آغاز کرده است بهتر است پیش داوری نکنیم.

نگاه باندی به مدیریت از آفات جامعه ما است

مشاور رسانه ای وزیر ارشاد نیز در این زمینه گفت: یکی از آفتهای مدیریتی در کشور ما نگاه باندی به مدیریتها است.

سید جلال فیاضی با اشاره به معیارهایی که در تغییر مدیران باید مد نظر باشد، گفت: اصل باید در ثبات مدیریت باشد و تغییر مدیران در حاشیه قرار دارد و همچنین اگر تعدادی وزیر تغییر کرد دلیلی ندارد که همه مدیران مرتبط نیز تغییر کنند.

وی ادامه داد: اگر مدیری به تازگی منصوب شده نباید به سرعت زیر مجموعه خود را عوض کند بلکه باید با ارزیابی و دقت دست به تغییر مدیران بزند.

مدیر مسئول روزنامه شهرآرا مشهد خاطرنشان کرد: فردی که به عنوان مدیر منصوب می شود باید دارای سوابق روشن از لحاظ سلامت اعتقادی، اقتصادی و کاری داشته باشد.

فیاضی تاکید کرد: باید فردی که به عنوان مدیر منصوب می شود دارای تجربه و تخصص آن کار را داشته باشد.

وی در ادامه به مدیران استانی اشاره کرد و ادامه داد: در شرایط فعلی و در استان در بحث انتصاب مدیران اولویت با نیروهای بومی و کسانی است که آشنا با استان باشد.

فیاضی خاطرنشان کرد: عدم تغییر مدیران نادرست نیست، لذا اگر مدیری در کارش موفق است موردی ندارد که سالها در پست خود بماند.

وی با بیان اینکه یکی از آفتهای مدیریت در کشور ما نگاه باندی است، تصریح کرد: نباید در عزل و نصب مدیریتها در سطح کشور از نگاه باند بازی نگاه کرد بلکه باید از منظر منافع مردم به بحث مدیریتی نگاه کرد.