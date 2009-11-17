امضای 2 توافقنامه سیاسی و نظامی میان عراق و فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الفرات، عراق و فرانسه دو توافقنامه در زمینه سیاسی و نظامی امضا کردند.



جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق شب گذشته پس از دیدار با نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در پاریس گفت : یک توافقنامه سیاسی میان برنار کوشنر و هوشیار زیباری وزیران امور خارجه و همچنین یک تواقنامه نظامی میان هروه موران و عبدالقادر العبیدی وزیران دفاع دو کشور امضا شد و امیدواریم توافقنامه های دیگری میان دو کشور امضا شود.



طالبانی افزود : عراق به داشتن روابط راهبردی با فرانسه چشم دوخته است و مذداکرات میان هیئتهای دوکشور بسیار مهم و هدف از آن تقویت روابط در زمینه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بود.



سارکوزی نیز بر پایبندی کشورش به تلاشهای جامعه بین المللی برای اینکه عراق حاکمیت خود را به طور کامل بازیابد، و بازسازی این کشور تاکید کرد.



هیئتی بلندپایه از مقامهای دولتی عراق شامل هوشیار زیباری وزیر امور خارجه، عبدالقادر العبیدی وزیر دفاع، باقر الزبیدی وزیر دارایی به همراه معاون رئیس حکومت منطقه کردستان و رئیس هیئت سرمایه گذاری در این منطقه، جلال طالبانی را همراهی می کنند.