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۲۶ آبان ۱۳۸۸، ۱۹:۰۵

سن مصرف مواد مخدر در اردبیل کاهش یافته است

اردبیل - خبرگزاری مهر: دادستان عمومی اردبیل از کاهش چشمگیر سن مصرف مواد مخدر به ویژه از نوع صنعتی در استان اردبیل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، فردین ارژنگی عصر سه شنبه در همایش پیشگیری از اعتیاد و آسیبهای اجتماعی در مدارس اظهار داشت: هم اکنون بیشتر مصرف کنندگان مواد مخدر صنعتی در اردبیل جوانان و نوجوانان هستند.

وی با اشاره به تغییر سریع الگوی مصرف مواد مخدر از تریاک و هروئین به موادمخدر صنعتی اضافه کرد: این زنگ خطر بسیار جدی برای مسئولان، شهروندان و خانواده هاست.

دبیر کمیته قضایی و انتظامی مبارزه با مواد مخدر استان افزود: خشونت حاکم بر روابط اجتماعی افراد که موجب بروز و افزایش زمینه بیماریهای روحی و روانی است، مهمترین عامل دامن زدن به پدیده اعتیاد است.

وی با دعوت از آحاد جامعه برای مقابله با آسیبهای اجتماعی از جمله پیشگیری از اعتیاد در بین نوجوانان و جوانان، بر گسترش فعالیتهای علمی و کارشناسی در مدارس استان تأکید کرد.

دادستان اردبیل همچنین با اشاره به گسترش پدیده رسانه های خارجی و ماهواره در بین خانواده ها خاطرنشان کرد: توسعه این رسانه ها موجب خدشه دار شدن اخلاقهای رایج در جامعه شده است.

برخوردهای قضایی صرف با آسیبهای اجتماعی را جوابگو ندانست و رسالت مطبوعات و رسانه ها مخصوصا صدا و سیما را در این زمینه بسیار خطیر و تأثیرگذار برشمرد.

دبیر کمیته قضایی و انتظامی مبارزه با مواد مخدر استان در پایان تقویت حوزه تعلیمات دینی را از راه های موثر در ارتقا سلامت جامعه و دانش آموزان عنوان کرد.

کد مطلب 985497

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