سن مصرف مواد مخدر در اردبیل کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، فردین ارژنگی عصر سه شنبه در همایش پیشگیری از اعتیاد و آسیبهای اجتماعی در مدارس اظهار داشت: هم اکنون بیشتر مصرف کنندگان مواد مخدر صنعتی در اردبیل جوانان و نوجوانان هستند.

وی با اشاره به تغییر سریع الگوی مصرف مواد مخدر از تریاک و هروئین به موادمخدر صنعتی اضافه کرد: این زنگ خطر بسیار جدی برای مسئولان، شهروندان و خانواده هاست.

دبیر کمیته قضایی و انتظامی مبارزه با مواد مخدر استان افزود: خشونت حاکم بر روابط اجتماعی افراد که موجب بروز و افزایش زمینه بیماریهای روحی و روانی است، مهمترین عامل دامن زدن به پدیده اعتیاد است.

وی با دعوت از آحاد جامعه برای مقابله با آسیبهای اجتماعی از جمله پیشگیری از اعتیاد در بین نوجوانان و جوانان، بر گسترش فعالیتهای علمی و کارشناسی در مدارس استان تأکید کرد.

دادستان اردبیل همچنین با اشاره به گسترش پدیده رسانه های خارجی و ماهواره در بین خانواده ها خاطرنشان کرد: توسعه این رسانه ها موجب خدشه دار شدن اخلاقهای رایج در جامعه شده است.

برخوردهای قضایی صرف با آسیبهای اجتماعی را جوابگو ندانست و رسالت مطبوعات و رسانه ها مخصوصا صدا و سیما را در این زمینه بسیار خطیر و تأثیرگذار برشمرد.

دبیر کمیته قضایی و انتظامی مبارزه با مواد مخدر استان در پایان تقویت حوزه تعلیمات دینی را از راه های موثر در ارتقا سلامت جامعه و دانش آموزان عنوان کرد.