به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "یک هفته" پنجشنبه 28 آبان‌ماه ساعت 22 از شبکه یک روی آنتن می‌رود. این فیلم را مایکل مک‌گوان سال 2008 با نقش‌آفینی جاشوآ جکسن، لیان بالبان، کمپبل اسکات و رایان آلن جلو دوربین برد. داستان فیلم "یک هفته" درباره مرد جوانی است که مبتلا به سرطان شده و پزشکان از زنده‌ ماندن او ناامید شده‌اند.

فیلم تلویزیونی "سایه" به کارگردانی افسانه منادی و تهیه‌کنندگی نادر مقدس جمعه 29 آبان‌ماه ساعت 16 از شبکه یک پخش می‌شود. در این فیلم سیدمهرداد ضیایی، لیلا موسوی، ساقی زینتی و پروین ملکی بازی کردند و داستان زوجی به نام‌های سایه و بهروز است که هر کدام تجربه ازدواج قبلی دارند و هم اکنون تصمیم به زندگی مشترک گرفتند. آنها ابتدا قصد دارند ازدواج قبلی خود را از یکدیگر پنهان نگه دارند، در حالی که هر دو فرزند دارند و در ادامه با مشکلاتی روبرو می‌شوند و ...

فیلم سینمایی "پدر دانشجو" پنجشنبه 28 آبان‌ماه ساعت 23:45 از شبکه دو روی آنتن می‌رود. این فیلم با نام اصلی "بازگشت به مدرسه" را آلان متر سال 1986 با نقش‌آفرینی رادنی دنجرفیلد، سلی کلرمن، کت گوردون و برت یانگ ساخت و داستان آن درباره پسری است که با وجود مخالفت پدرش درسش را ناتمام رها کرده و مشغول به کار شده تا جایی که یک سرمایه‌دار بزرگ می‌شود.

فیلم سینمایی "آنگاه که از آسمان به زیر آیی" جمعه 29 آبان‌ماه ساعت 18:20 از شبکه دو پخش می‌شود. این فیلم محصول فرانسه را اریک گوئی رادو سال 2003 به مدت 95 دقیقه با نقش‌آفرینی بنیت گیروس، سرگی ریابوکین، جین فرانچس گالوت و آرتور سمی جلو دوربین برد. داستان فیلم "آنگاه که از آسمان به زیر آیی" درباره مردی است که همراه مادرش در یک مزرعه کار می‌کند. او تصمیم می‌گیرد نزد خواهر بداخلاقش برود تا به او برای پرداخت اقساط بانک کمک کند و ...

نمایی از فیلم سینمایی "مهاجمان فضا"

فیلم سینمایی"صحنه‌های جنایت" پنجشنبه 28 آبان‌ماه ساعت 19:30 از شبکه سه روی آنتن می‌رود. این فیلم محصول مشترک آلمان و آمریکا را دومینیک فورما سال 2001 با نقش‌آفرینی جف بریجز، جون آبراهامز، ار. لی. ارمی و مادچن آمیک ساخت. در خلاصه داستان فیلم "صحنه‌های جنایت" آمده است: در پی یک دزدی هفت میلیون دلاری از فردی به نام ترور، وی در صدد انتقام برمی‌آید و شخصی به نام ریک با استخدام راننده‌ای به نام لنی آدم‌ربایی را با موفقیت انجام می‌دهد و ...

فیلم تاریخی حماسی "نوماد جنگجو" جمعه 29 آبان‌ماه ساعت 22:30 از شبکه سه پخش می‌شود. این فیلم به کارگردانی ایوان پاسرو، سرگئی بودروف و تالگات تمنف سال 2006 ساخته شد و دولت قزاقستان 40 میلیون دلار برای ساخت "نوماد جنگجو" به عنوان پرهزینه‌ترین فیلم تاریخ سینما این کشور هزینه کرد.

فیلم نماینده سینمای قزاقستان در بخش اسکار غیرانگلیسی زبان هفتاد و نهمین دوره جوایز آکادمی بود. جی هرناندز، دلناز آلخمادیوا، کانو بکر و مارک داکاسکوس از بازیگران این فیلم 112 دقیقه‌ای تولید مشترک فرانسه و قزاقستان هستند. داستان فیلم در قزاقستان قرن هجدهم روی می‌دهد و در آن جوانی سه قبیله را با هم متحد می‌کند.

فیلم سینمایی "روز پنجم" جمعه 29 آبان‌ماه ساعت 20:30 از شبکه چهار روی آنتن می‌رود. این فیلم با نام اصلی "پنجمین روز" محصول یوگسلاوی سابق و ایتالیا است که جولیانو مونتالدو سال 1969 با نقش‌آفرینی ریچارد جانسن، فرانکو نرو، لری اوبری و هملت اشنایدر ساخت. داستان فیلم "روز پنجم" در کمپ اسرای جنگی در جنگ جهانی دوم می‌گذرد.

فیلم سینمایی "مهاجمان فضا" جمعه 29 آبان‌ماه ساعت 13:30 از شبکه تهران پخش می‌شود. این فیلم محصول 2001 آمریکا و کانادا است که ایوان ریتمن با نقش‌آفرینی دیوید دوچونی، جولیان مور، اولاندو جونز و سین ویلیام اسکات ساخت. در خلاصه داستان "مهاجمان فضا" آمده است: وین کری وقتی در حال تمرین جهت موفقیت در امتحان آتشنشانی است با سقوط یک شهاب سنگ به زمین غافلگیر می‌شود و ...