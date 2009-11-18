به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد اسامی نامزدهای این دوره مراسم اهدای جایزه گلدن گلوب روز 15 دسامبر اعلام و مراسم اهدای جایزه روز 17 ژانویه 2010 در هالیوود برگزار می‌شود. بر اساس قوانین انجمن رسانه‌های خارجی هالیوود، انیمیشن‌هایی می‌توانند برای جایزه گلدن گلوب رقابت کنند که حداقل 70 دقیقه باشند و کمتر از 25 درصد آنها فیلم زنده باشد.

اگر هر سال کمتر از هشت فیلم برای بخش بهترین انیمیشن گلدن گلوب حائز شرایط شوند، در آن سال جایزه بهترین انیمیشن اهدا نمی‌شوند و فیلم‌های می‌توانند در رشته بهترین فیلم رقابت کنند. اگر تعداد انیمیشن‌های حائز شرایط به 12 فیلم برسد، سه فیلم برای دریافت جایزه گلدن گلوب بهترین انیمیشن نامزد خواهند شد.

امسال با افزایش تعداد انیمیشن‌های به نمایش درآمده در سینماهای آمریکا به 20 انیمیشن، آکادمی علوم و هنرهای سینمایی هم پنج فیلم را برای دریافت اسکار بهترین انیمیشن نامزد می‌کند. بر اساس قوانین اسکار، اگر تعداد انیمیشن‌های حائز شرایط کمتر از 16 باشد، در این بخش تنها سه فیلم نامزد دریافت اسکار می‌شوند.