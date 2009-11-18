به گزارش خبرنگار مهر، حسین معدنی که فارغ التحصیل رشته شیمی از دانشگاه تهران است در گفتگویی که پیش از آغاز مسابقات جام بزرگ قهرمانان با سایت FIVB داشت، تصریح کرد: این درست مانند آن است که شما گل‎های فراوانی داشته باشی اما برای آنکه بتوانی یک دسته گل زیبا درست کنی، باید بتوانی آنها را خیلی خوب کنار هم قرار دهی! من هم از دانش شیمی خود استفاده می‌کنم تا بتوانم به یک ترکیب درست برای چیدن ترکیب تیمم دست یابم.

کاپیتان و پاسور پیشین تیم ملی والیبال ایران که در چند دوره رقابت‏های قهرمانی آسیا و همچنین جام جهانی 1998 حضور داشته است، اظهارداشت: به عنوان یک مربی همیشه تلاش کرده‏ام به بازیکنان تیمم بیاموزم چطور بر استرس خود غلبه کنند و چطور بتوانند از پس مواجه شدن با موقعیت‎های دشوار و مشکل به خوبی برآیند.

وی همچنین تاکید کرد: آخرین باری که من به عنوان بازیکن برای تیم ملی والیبال کشورم بازی کردم، مربوط به مسابقات 2001 قهرمانی آسیا می‎شود. اکنون در کسوت یک مربی آینده بزرگی را برای تیم ملی ایران پیش‎بینی می‎کنم.

FIVB در بخشی از گفتگو با سرمربی ایرانی تیم ملی والیبال کشورمان آورده است: تیم‎های مردان والیبال ایران در رده‏های سنی نوجوانان و جوانان اخیرا به موفقیت‏های قابل قبولی دست یافته‎اند. آنها در مسابقات سال 2007 نوجوانان جهان در مکزیک قهرمان شدند و در ایتالیا (مسابقات 2009 نوجوانان جهان) نیز به مدال نقره دست یافتند. ضمن اینکه والیبالیست‎های جوان ایران در مسابقات 2007 مراکش مدال برنز مراکش را به دست آوردند.

صحبت‏های حسین معدنی پس از این اشاره کوتاه فدراسیون جهانی والیبال به موفقیت‎های ایران چنین است: ما اکنون در حال چیدن میو‏ه‌هایی هستیم که بذر آن را 4 سال پیش "زوران گاییچ" کاشت. گاییچ والیبال مدرن را به ما آموخت و ما اکنون درس‎هایی را که از از این مربی صربستانی آموختیم را ادامه می‎دهیم و به پیشرفت‎های خوبی هم دست یافته‏ایم. این است راز موفقیت ما و تیم‎های جوانان.

فدراسیون جهانی والیبال در پایان گفتگو با حسین معدنی آورده است: این مربی به طور تمام وقت در کنار تیم ملی والیبال ایران است.