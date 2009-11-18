به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، محمدرضا سوقندی در جلسه کمیته تخصصی، فرهنگی و تربیت بدنی با اشاره به اهمیت فرهنگ گفت: فرهنگ ویژگی استان ماست و باید این مهم در تمام ساختارها و بخشها نمود پیدا کند.

وی با بیان اینکه پرداختن به فرهنگ در اولویت برنامه های دولت دهم و در دور سوم سفرهای استانی هیئت دولت قرار دارد، تدوین برنامه جامع توسعه و رشد فرهنگ را ضروری برشمرد و از تهیه پیش نویس برنامه جامع توسعه و رشد فرهنگی خراسان شمالی در چشم انداز بلند مدت استان خبر داد و از اعضا خواست با ارائه پیشنهادات و نظرات کارشناسی آن را تکمیل کنند.

سوقندی بیان کرد: مأموریت ما تعیین راهبردها و استراتژی ها و راهکارها براساس سیاست های فرهنگی نظام از طریق شناسایی و ساماندهی نقاط ضعف و قوت، آسیب ها و تهدیدها و استفاده از فرصت هاست.

وی بر لزوم شناسایی افراد متخصص، رصد تغییرات فرهنگی در جامعه و نیز توجه به آسیب های فرهنگ دینی، عرفانهای انحرافی و شناخت اهداف دشمن در تهاجم فرهنگی و توجه به خرده فرهنگها تاکید کرد.

ارائه اسناد فرهنگی بومی با رویکرد وظایف، ارائه وضعیت ادارات و سازمانها از نظر شاخصهای فرهنگی و تاکید بر بهره مندی از افراد متخصص و کارشناس در این حوزه از جمله مصوبات این کمیته بود.