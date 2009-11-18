فصل نوین روابط ایران و ونزوئلا با سفر احمدی نژاد به کاراکاس

به گزارش خبرگزاری مهر، نیکلاس مادورو وزیر خارجه ونزوئلا و متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در خصوص راه های تحکیم مناسبات دو جانبه و مسائل منطقه و بین المللی بحث و تبادل نظر کردند.

در این دیدار که وزیران صنایع و علوم ونزوئلا حضور داشتند، متکی با مروری بر آخرین تحولات مناسبات دو کشور اظهار داشت: ما امیدواریم در دوره جدید مناسبات که با سفر دکتر احمدی نژاد به ونزوئلا وارد مرحله نوین خواهد شد، همواره شاهد پیشرفت های شگرف باشیم.

متکی با تبیین مناسبات جاری دو کشور گفت: ما فعالیت های کمیته های انرژی و فن آوری را مورد بررسی قرار داده و بر اساس آن ظرفیت های جدید را شناسایی کرده و راه کارهای نوین را ارائه می نماییم.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با تشریح ظرفیت های چندگانه همکاری های دو کشور تصریح کرد:ما با 15 کشور مرز مشترک داریم که این کشورها هر کدام می توانند زمینه های چند جانبه همکاری ها را در تهران و کاراکاس فراهم سازند.

وی در خصوص تحولات جاری آمریکای لاتین اظهار داشت: راهبردهای آمریکا شاهد پارادوکس در آمریکای لاتین بوده است و آمریکا برای تعقیب سیاست های سلطه گرانه خود با مداخله در امور داخلی کشورهای آمریکای لاتین، رویکردهای غیر قانونی را هدایت می کند.

متکی با تشریح رخدادهای افغانستان اظهار داشت: رویکردهای دولت جدید آمریکا در افغانستان، ادامه رویکردهای قبل است و شرایط و وضعیت آن روز به روز در حال بحرانی تر شدن است و برون رفت از آن برای اداره جدید سخت تر و دشوارتر شده است.

متکی با ارائه تحلیل پیرامون تحولات فلسطین اظهار داشت: طرح آناپولیس بوش با بحران مواج بود و اینک دولت فعلی آمریکا در حال بازگشت به وضعیت آن دوره است و این چشم انداز مبهمی را از سیاست های آمریکا برای همگان ترسیم می نماید.

وزیر امور خارجه با اشاره به نحوه فعال سازی طرح ها و پروژه های مورد علاقه در دیگر کشورها اظهار داشت: طرح های اقتصادی و صنعتی مشترک که منافع دو کشور را در بر داشته می تواند در قاره آفریقا مورد شناسایی قرار گیرند و در سفر آتی رئیس جمهور اسلامی ایران به ونزوئلا آن را مورد بررسی و در دیدار روسای جمهور دو کشور آنها را نهایی سازیم.

نیکلاس مادورو وزیر امور خارجه ونزوئلا با ارزیابی مثبت از پیشرفت های دو کشور گفت: ما در این دیدار نقشه راهی که روسای جمهوری دو کشور ترسیم کردند را مورد بررسی قرار داده و راه های تکمیلی را در روندهای جدید مناسبات طراحی و برنامه ریزی می کنیم.

وزیر امور خارجه ونزوئلا در خصوص تحولات آمریکای لاتین اظهار داشت: آمریکا در تحرک جدید خود در صدد بازیابی نقش سلطه گرایانه خویش برآمده است و با مداخله در امور داخلی هندوراس در پی اعاده حضور و نفوذ خویش بوده است.

مادورو با اشاره به اجلاس اخیر ونزوئلا و کشورهای آفریقا اظهار داشت: سازوکارهای موثری برای تحرک بخشیدن به روابط آمریکای لاتین و آفریقا دیده شده است و کاراکاس و تهران می توانند با ایجاد مکانیزم مشترک ظرفیت های جدید را از طریق پروژه های اولویت دار مورد اهتمام دو کشور در کشورهای آفریقایی اداره و سازماندهی نمایند.

وزیرخارجه ونزوئلا با اشاره به زمینه های کاری اظهار داشت: ما در زمینه کشاورزی، خودروسازی، اجرای پروژه مسکن، داروسازی و تکنولوژیک و تجاری می توانیم زمینه های جدید را در سطح دو جانبه و چند جانبه برنامه ریزی کنیم.

در این دیدار رودلفوسانس وزیر صنایع پایه و معادن و جسی چاکون وزیر علوم و فناور یو صنایع متوسط ونزوئلا به همراه هیئت عالیرتبه ونزوئلا حضور داشتند.