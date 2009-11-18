دباغی، تقوی، یزدانی و معصومی کشتی گیران سرشناس گازمازندران

به گزارش خبرنگار مهر، تیم کشتی آزاد گاز مازندران با کشتی گیرانی سرشناسی نظیر عباس دباغی، مهدی تقوی، ایمان محمدیان، سعید توکل، علی اصغربذری و فردین معصومی در رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد شرکت می کند.
ترکیب تیم کشتی آزاد گاز مازندران بشرح زیر است:
55 کیلوگرم: عباس دباغی، مهران رضازاده
60 کیلوگرم: سعیداحمدی، تقی داداشی، مهران نصیری
66 کیلوگرم: مهدی تقوی، مصطفی آخوندی
74 کیلوگرم: ایمان محمدیان، سعید توکل
84 کیلوگرم: علی اصغر بذری، سعید واگذاری
96 کیلوگرم: رضا یزدانی، اباذراسلامی
120 کیلوگرم: فردین معصومی، کمیل قاسمی
سرمربی: بهنام طیبی
مربی: نادر ناظری
تیم گاز مازندران در هفته اول لیگ در ساری میزبان تیم شرکت ماکیان بروجرد است. لیگ برتر کشتی آزاد از دوم آذر ماه آغاز می شود.
نظر شما