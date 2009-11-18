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۲۷ آبان ۱۳۸۸، ۱۰:۴۰

لیگ برتر کشتی آزاد /

دباغی، تقوی، یزدانی و معصومی کشتی گیران سرشناس گازمازندران

دباغی، تقوی، یزدانی و معصومی کشتی گیران سرشناس گازمازندران

ترکیب تیم کشتی گاز مازندران برای حضور در رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم کشتی آزاد گاز مازندران با کشتی گیرانی سرشناسی نظیر عباس دباغی، مهدی تقوی، ایمان محمدیان، سعید توکل، علی اصغربذری و فردین معصومی در رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد شرکت می کند.

ترکیب تیم کشتی آزاد گاز مازندران بشرح زیر است:
55 کیلوگرم: عباس دباغی، مهران رضازاده
60 کیلوگرم: سعیداحمدی، تقی داداشی، مهران نصیری
66 کیلوگرم: مهدی تقوی، مصطفی آخوندی
74 کیلوگرم: ایمان محمدیان، سعید توکل
84 کیلوگرم: علی اصغر بذری، سعید واگذاری
96 کیلوگرم: رضا یزدانی، اباذراسلامی
120 کیلوگرم: فردین معصومی، کمیل قاسمی
سرمربی: بهنام طیبی
مربی: نادر ناظری

تیم گاز مازندران در هفته اول لیگ در ساری میزبان تیم شرکت ماکیان بروجرد است. لیگ برتر کشتی آزاد از دوم آذر ماه آغاز می شود.

کد مطلب 985652

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