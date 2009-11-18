دباغی، تقوی، یزدانی و معصومی کشتی گیران سرشناس گازمازندران

به گزارش خبرنگار مهر، تیم کشتی آزاد گاز مازندران با کشتی گیرانی سرشناسی نظیر عباس دباغی، مهدی تقوی، ایمان محمدیان، سعید توکل، علی اصغربذری و فردین معصومی در رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد شرکت می کند.

ترکیب تیم کشتی آزاد گاز مازندران بشرح زیر است:

55 کیلوگرم: عباس دباغی، مهران رضازاده

60 کیلوگرم: سعیداحمدی، تقی داداشی، مهران نصیری

66 کیلوگرم: مهدی تقوی، مصطفی آخوندی

74 کیلوگرم: ایمان محمدیان، سعید توکل

84 کیلوگرم: علی اصغر بذری، سعید واگذاری

96 کیلوگرم: رضا یزدانی، اباذراسلامی

120 کیلوگرم: فردین معصومی، کمیل قاسمی

سرمربی: بهنام طیبی

مربی: نادر ناظری

تیم گاز مازندران در هفته اول لیگ در ساری میزبان تیم شرکت ماکیان بروجرد است. لیگ برتر کشتی آزاد از دوم آذر ماه آغاز می شود.