شاهرخی در تاریخ ادبیات ایران جاودان خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی درگذشت محمود شاهرخی شاعر پیشکسوت رئیس مجمع تشخیص مصلحت درگذشت این شاعر انقلابی را تسلیت گفت.

در متن این پیام تسلیت آمده است: درگذشت استاد محمود شاهرخی شاعر گرانقدر مکتب اهل بیت و انقلاب اسلامی موجب تاسف و تاثر خاطر گردید. سابقه علمی و حوزوی، قریحه ادبی و پشتکار ستودنی در خلق آثار ارزشمند و نگارش مقدمه بر دیوان حضرت امام(ره) استاد شاهرخی را ماندگار کرده است که مطمئنا در تاریخ ادبیات این کشور جاودان خواهد بود.

با تسلیت این ضایعه اسفبار به جامعه علمی و ادبی کشور، به ویژه خانواده ایشان، علو درجات آن فقید سعید را از درگاه احدیت مسئلت می‌نمایم.