  1. هنر
  2. سایر
۲۷ آبان ۱۳۸۸، ۱۰:۵۱

پیام تسلیت هاشمی رفسنجانی/

شاهرخی در تاریخ ادبیات ایران جاودان خواهد بود

شاهرخی در تاریخ ادبیات ایران جاودان خواهد بود

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیام تسلیتی قریحه ادبی و پشتکار استاد شاهرخی را در خلق آثار ارزشمند و نگارش مقدمه بر دیوان حضرت امام(ره) موجب جاودان بودن وی در تاریخ ادبیات ایران دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی درگذشت محمود شاهرخی شاعر پیشکسوت رئیس مجمع تشخیص مصلحت درگذشت این شاعر انقلابی را تسلیت گفت.

در متن این پیام تسلیت آمده است: درگذشت استاد محمود شاهرخی شاعر گرانقدر مکتب اهل بیت و انقلاب اسلامی موجب تاسف و تاثر خاطر گردید. سابقه علمی و حوزوی، قریحه ادبی و پشتکار ستودنی در خلق آثار ارزشمند و نگارش مقدمه بر دیوان حضرت امام(ره) استاد شاهرخی را ماندگار کرده است که مطمئنا در تاریخ ادبیات این کشور جاودان خواهد بود.

با تسلیت این ضایعه اسفبار به جامعه علمی و ادبی کشور، به ویژه خانواده ایشان، علو درجات آن فقید سعید را از درگاه احدیت مسئلت می‌نمایم.  

کد مطلب 985656

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها