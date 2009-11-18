ضرورت برداشت عقلانی از مفاهیم قرآن/ حوزه قرآن فاقد مدیریت علمی است

دکتر سید یحیی یثربی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه نگاه جدی به حوزه قرآن وجود ندارد، اظهار داشت: ما با قرآن دوگونه برخورد متفاوت می توانیم داشته باشیم، یک برخورد معرفتی و علمی است اینکه نیازهای بشر امروز و نیازهای جامعه امان را به قرآن عرضه و از قرآن یاری بجوییم .

یثربی با اشاره به اینکه خداوند هیچ هدفی به جز پشتیبانی حرکت انسان به سوی خوشبختی در دنیا و آخرت از بعثت انبیا و نزول کتابهای آسمانی ندارد، گفت: پس ما هدفمند زندگی کنیم و باید مسائل مشکلات این زندگی هدفمند را با رجوع به قرآن برطرف کنیم .

وی افزود : برخورد دوم برخورد آئینی است اینکه قرآن را بگذاریم مقابلمان آداب و رسوم برایش ایجاد کنیم . ترویج حفظ قرآن برخورد آئینی با قرآن است زمانی بود اگر یک حافظ قرآن می مرد اگر حافظ دیگری نداشتیم ممکن بود کل قرآن از دستمان برود اما الان ماندگاری و بقای قرآن وابسته به حفظ آن نیست. الان دیگر تمام دنیا نسخه های چاپی و کامپیوتری قرآن را دارند .

ضرورت برداشت عقلانی از قرآن

استاد فلسفه و عرفان اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه اغلب حفظ قرآن بدون توجه به معنای آن صورت می گیرد، یادآور شد: باید با قرآن برخورد عقلانی داشته باشیم، به اینگونه که پاسخهای قرآن را برای ابعاد مختلف زندگی استخراج کنیم مانند انتقال قدر، اخلاق و رفتار و برخورد با مردم .

ضعف مدیریت عامل توجه کمرنگ به قرآن است

وی با اشاره به اینکه توجه کمرنگ به قرآن ناشی از مدیریتهای ضعیف فرهنگی است، گفت: دین و قرآن باید در زوایای مختلف زندگی مدیران رسوخ کرده باشد تا بتوانند به درستی در این عرصه مدیریت کنند .

حوزه قرآن فاقد مدیریت علمی است

یثربی در مورد موازیکاریهایی که به فعالیتهای حوزه قرآن لطمه وارد می کند نیز گفت: وقتی جامعه در علوم انسانی و فرهنگ مهندسی داشته باشد به درستی تشخیص می دهد که هر فعالیتی کجا ، چه زمانی و چطور باید انجام شود . بنابراین وقتی مهندسی نداریم مدیریت علمی نداریم هرکسی به دلخواه خودش کار می کند بنابراین در این کار موازیکاری طبیعی ترین کار است و اگر کار بسامان اتفاق بیفتد یک معجزه است.

این محقق و پژوهشگر در مورد راهکارهای رفع ضعف از این حوزه، مشکلات مدیریت علمی و فرهنگی کشور را یادآور شد و افزود: موضوع در اصل برمی گرد به آنجا که مدیران ما با مسئله مدیریت برخورد تدبیری ندارند