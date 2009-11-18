کاهش سفرها با گسترش دولت الکترونیک

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه که شامگاه سه شنبه در محل کتابخانه ملی تهران برگزار شد، موضوع مطالبات رئیس جمهور از مسئولان استان تهران به استناد دو سفر دکتر احمدی نژاد به استان و گفتگوی اخیر وی در شبکه پنجم سیما در مورد وضعیت این استان، بررسی شده و مورد تحلیل قرار گرفت.

استاندار تهران در این جلسه گفت: بهسازی و مدیریت تقاضا در رابطه با مدیریت ترافیک استان، از مطالبات عمده و مهم رئیس جمهور و مردم از مسئولان اجرایی است.

مرتضی تمدن افزود: شهرداران، فرمانداران و مدیران دستگاههای اجرایی که مسئولیت مستقیم در این زمینه دارند، باید تلاش جدی کنند تا حمل و نقل عمومی در استان تهران بهبود یابد.

- دولت الکترونیک زمینه ساز مدیریت ترافیک

وی با اشاره به تأکید رئیس جمهور در مورد دولت الکترونیک افزود: هیچ کدام از دستگاههای استان از این مأموریت برحذر نیستند و همگی باید به این بحث ورود کنند.

این مسئول تأکید کرد: کم کردن سفرها از طریق دولت الکترونیک باید شکل واقعی و فراگیر داشته باشد . وی افزود: بخش هایی نیز باید در شهرداریها، شوراها و ادارات و سازمانها، به دنبال تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی باشند که بتوانند مقداری از بار ترافیک و عبور و مرور خودروهای شخصی کاهش دهند.

- حاشیه های ناحق برای مترو

تمدن در ادامه با اشاره به حاشیه هایی که به واسطه صحبتهای رئیس جمهور در زمینه مدیریت مترو تهران به وجود آمده است، تصریح کرد: آنهایی که این حاشیه ها را درست کرده اند، باید بدانند که هیچ کجای قانون، دولت را از ورود به بحث مدیریت و ساخت مترو، منع نکرده است .

وی افزود: چه شده است که برخی از اینکه دولت می خواهد مدیریت مترو را بر عهده بگیرد، عصبانی و نگران هستند؟ مگر خود آنها نمی گفتند که دولت باید دخالت کند و وقت و پول بیشتری بگذارد تا مترو تهران سروسامان بگیرد؟

استاندار تهران افزود: حالا که دولت حاضر شده مدیریت مترو را در دست بگیرد، پول بدهد و مترو را بسازد و تحویل دهد، وقتی این مواضع دیده می شود، شک و تردید به وجود می آید که مبادا خدای نکرده مسائل دیگری مطرح باشد که ورود دولت به بحث مترو، این همه نگرانی به وجود آورده است.

تمدن تأکید کرد: قانون، دولت را موظف کرده که چنین زیر ساخت هایی را بسازد و اینکه می گویند این قضیه با اصل 44 قانون اساسی تناقض دارد، بی منطق است؛ چرا که دولت مترو را می سازد و به بهره بردار تحویل می دهد که طبق قانون، یکی از آن بهره بردارها می تواند شهرداری یا بخش مشارکت های مردمی باشد.

وی افزود: عده ای می گویند که ایجاد مترو بر عهده شهرداری است و شهرداری می تواند از منابع خودش مترو احداث کند، ولی مفهومش این نیست که دولت نتواند مترو ایجاد کند.

- آمادگی مدیریت استان تهران برای ساخت مترو

رئیس شورای تأمین استان تهران ادامه داد: مدیریت استان تهران آمادگی خودش را به رئیس جمهور اعلام می کند که در صورت تحویل مترو به دولت، استانداری و دستگاههای ذیربط، به سرعت پیگیر خواسته به حق مردم و رفع مشکلات آنها در زمینه مترو بوده و در این راه تلاش کنند.

وی تأکید کرد: مسئولیت مترو کرج با استانداری تهران بوده و دولت در حال احداث این مترو است که تاکنون هیچ اتفاق و مشکلی روی نداده است.

تمدن افزود: اعلام آمادگی شورای اداری استان تهران برای مدیریت مترو به صورت مکتوب نیز به رئیس جمهور اعلام خواهد شد تا بتوان با سرعت و شتاب، کار را پیش برد و این مطالبه دکتر احمدی نژاد از مسئولان استان تهران عملی شود.

- تسریع در ساخت بزرگراه تهران - شمال

وی از دیگر مطالبات مهم رئیس جمهور در استان تهران را تسریع در ساخت بزرگراه تهران - شمال دانست و افزود: پروژه ساخت این بزرگراه متوقف شده بود که دولت آن را به جریان انداخته است.

استاندار تهران تصریح کرد: مناطق گردشگری و اقامتی بسیاری در مسیر این جاده است که گلوگاه مهمی تلقی می شود و شمال کشور را به پهنه وسیعی از جمله تهران متصل می کند.

وی افزود: فعالیت در این مسیر و ساخت آن باید شتاب پیدا کند و هر کجا که نیاز باشد، باید با وزرای مربوطه، جلسه ای برای حل و فصل مشکلات تشکیل شود.

این مسئول تأکید کرد: بزرگراه تهران - شمال تأثیر بسیار زیادی در پیشرفت استان تهران خواهد داشت و این امر نیز از خواسته های به حق مردم و مطالبات مردمی رئیس جمهور است.

- کمربندی دماوند به کردان حیاتی است

وی خاطرنشان کرد: کمربندی دماوند به کردان در حال اتمام طرح مطالعاتی بوده و از پروژه های بسیار مهم استان تهران است که حیاتی و ضروری است.

تمدن افزود: این پروژه باید هر چه سریعتر عملیاتی و اجرائی شود تا بار ترافیک شرق به غرب کشور را هدایت کند.وی تصریح کرد: با بهره برداری از این پروژه، گرفتاری های ترافیکی شهرستانها و شهرهای اطراف این جاده از پیش رو برداشته می شود.

- راه اندازی قطار و متروی شهرستانهای استان در اولویت است

استاندار تهران افزود: قطارهای اطراف تهران، چه مترو و چه قطار شهری که توسط رئیس جمهور تأکید شده، به خصوص مترو به سمت فرودگاه امام خمینی (ره) باید به سرعت عملیاتی و اجرائی شود.

وی تأکید کرد: اگر مترو در اختیار دولت قرار بگیرد، از اولویت های ما در استان تهران، امتداد مترو تا فرودگاه امام (ره) خواهد بود.

تمدن در پایان افزود: در شهرستانهایی که نام مترو معیّن و مصوب شده است، باید به کارها شتاب دهیم و گسترش مترو در شهرهای مصوب را در نظر داشته باشیم، چرا که این مسئله نیز از اولویت های مورد تأکید رئیس جمهور است.