هفت باب کتابخانه جدید در ایلام به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مرتضی محمد زاده صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: فضای کتابخانه های عمومی ایلام تا سال گذشته 9هزار و 300مترمربع بود که امسال با بهره برداری هفت باب کتابخانه جدید به 12هزار مترمربع افزایش یافته است.

وی افزود: امسال هشت میلیارد ریال برای اتمام عملیات ساخت کتابخانه مرکزی ایلام اختصاص یافته است.

این مسئول با اشاره به اینکه با بهره برداری از این مرکز فرهنگی مجموع فضای کتابخانه های عمومی ایلام به 17هزار مترمربع افزایش خواهد یافت، خاطرنشان کرد: اکنون 29 کتابخانه ثابت و سیار عمومی در مناطق شهری و روستایی استان ایلام فعال است.

محمدزاده عنوان کرد: تعداد اعضا این مراکز فرهنگی در استان 20هزار نفر است و ماهانه به طور میانگین 27هزار نفر به کتابخانه های عمومی ایلام مراجعه می کنند.

این مسئول یادآور شد: ترویج و نهادینه کردن فرهنگ کتابخوانی در جامعه نیازمند مشارکت و همکاری همه دستگاه هاست.

